Es inmigrante, tiene 27 años y ahora tiene ingresos de siete cifras con la venta de “aguas frescas”

Víctor Guardiola, hijo de inmigrantes mexicanos y que llegó a Estados Unidos a los dos años, logró hacer de su emprendimiento de aguas frescas un negocio rentable. Aunque para muchos ese es el sueño, él lo consiguió con una fórmula: ofrecer alternativas saludables en EE.UU. con sabores de su país de origen.

Así convirtió un emprendimiento en un negocio rentable

En el podcast SquidTalk, el joven de 27 años contó que se unió a su socio Jordan Hicks en Austin, Texas, cuando ambos trabajaban en bienes de consumo. Detectaron que las bebidas tradicionales con azúcar de caña estaban relacionadas con altas tasas de diabetes y enfermedades cardíacas entre latinos.

Así, fundaron Bawi, una marca de bebidas latinas saludables que busca conquistar el mercado con menos azúcar y sabores inspirados en aguas frescas tradicionales, como piña, limón y maracuyá o parchita.

En México, “agua fresca” se refiere a una bebida refrescante no alcohólica hecha con frutas, semillas, flores o cereales mezclados con agua y azúcar.

La validación de mercado comenzó en ferias locales y encuestas en Whole Foods Foto de Bawi

Para comprobar el interés del mercado, los socios comenzaron a vender sus bebidas en mercados de agricultores locales. Prepararon las primeras recetas en una soda stream y agotaron el producto cada fin de semana. Luego realizaron encuestas en tiendas como Whole Foods para entender las preferencias de los consumidores.

“El primer paso es saber si tu idea tiene mercado”, explicó Guardiola. A partir de esa validación, investigaron el tamaño del mercado potencial y confirmaron que existía espacio para una bebida con identidad cultural.

El poder de la nostalgia latina para emprender

Bawi no solo apunta a latinos. Sus bebidas ofrecen sabores nostálgicos para quienes crecieron con aguas frescas, pero también resultan atractivas para consumidores que buscan novedades. Guardiola comparó su estrategia con la de Cacique Foods, una marca que logró posicionar productos mexicanos entre clientes no latinos para ampliar su alcance. Actualmente, el grupo que más compra Bawi son mujeres de 25 a 34 años, no latinas y con ingresos medios.

Bawi atrae tanto a latinos nostálgicos como a consumidores curiosos Foto de Bawi

Guardiola explicó que tras usar ahorros propios y un aporte inicial de US$3000 de un amigo, la pandemia alteró su plan de crecer solo con ventas. Necesitó buscar inversores, por lo que comenzó a enviar emails y usar LinkedIn para conectarse con posibles socios.

Su historia como hijo de inmigrantes formó parte central de su presentación. “Si no tienes contactos ni recursos, necesitas una propuesta impecable y mucha paciencia”, aseguró. Actualmente, Bawi cerró una ronda semilla de US$2 millones con inversores destacados como el Vicepresidente de Global Business Solutions en TikTok, Blake Chandlee.

La cultura latina como motor de Bawi

Victor Guardiola destacó en entrevista con Entrepreneur que su objetivo con Bawi es ir más allá de vender una bebida y que cada producto sea una declaración de orgullo cultural: “Cada lata de Bawi es un vehículo de cultura. Estamos cambiando las actitudes sobre la hispanidad, la innovación cultural y la representación”, aseguró.

Bawi busca reducir el impacto de bebidas azucaradas en comunidades latinas Foto de Bawi

El emprendedor explicó que el mayor reconocimiento a su trabajo llega directamente de sus propios consumidores, quienes le expresan el impacto positivo de la marca en sus vidas: “Ha sido maravilloso recibir mensajes de mis consumidores hispanos que se sienten vistos por nuestro diseño de empaque y escuchados por nuestros perfiles nutricionales”.

Guardiola subrayó que este tipo de respuesta confirma la importancia de crear un producto que represente auténticamente a su comunidad. Actualmente, su empresa genera ingresos de siete cifras, aunque no reveló los montos.