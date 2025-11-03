El pedido de Gavin Newsom por el control de la Guardia Nacional en California: “Esto es ilegal e inmoral”

Gavin Newsom presentó ante un juez una petición para que la Guardia Nacional de California regrese al mando estatal. La solicitud, respaldada por el fiscal general Rob Bonta, busca anular la decisión del presidente Donald Trump de mantener federalizadas las tropas y desplegarlas en diversos estados, especialmente demócratas.

Gavin Newsom: un nuevo capítulo en el conflicto entre California y Washington D.C.

Newsom argumentó que la intervención de Trump vulnera los límites constitucionales y las competencias estatales. Según argumentó, el uso de la tropa fuera de su propósito original constituye un abuso de poder.

El pedido de Gavin Newsom a un juez federal para que la Guardia Nacional no este federalizada Captura de pantalla X @CAgovernor

“¡Ya basta! Después de meses en que Donald Trump jugó con la Guardia Nacional de California como si fueran sus soldaditos de juguete, pedimos a los tribunales que finalmente devuelvan a todos los miembros del servicio al mando estatal. ¡Que vuelvan al trabajo real para el que se apuntaron!”, subrayó.

El fiscal general Bonta reforzó el pedido ante la Justicia al solicitar que se levante la suspensión de los procedimientos judiciales en torno a la impugnación del estado contra la federalización de la tropa. El escrito presentado ante el tribunal pide que se restablezca la autoridad de California sobre sus soldados, que están bajo control de la administración Trump hasta 2026.

“Trump cree que puede mantener a las tropas estatales en su poder y desplegadas donde sea, para siempre y con cualquier propósito, sin necesidad de mayor justificación. Eso simplemente no es cierto y le pedimos al tribunal que emita un fallo que así lo confirme sin demora”, subrayó Bonta en un comunicado oficial.

El reclamo de California ante un juez federal por la Guardia Nacional

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción judicial se fundamenta en la interpretación del Título 10, Sección 12406 del Código de Estados Unidos, que permite al presidente federalizar unidades de la Guardia Nacional en casos de invasión, rebelión o necesidad de hacer cumplir la ley. Newsom sostuvo que ninguna de esas condiciones se cumple en la actualidad, por lo que el uso de esa norma es indebido.

“El presidente utilizó a las tropas en contra de las comunidades a las que juraron servir. Esto es ilegal e inmoral”, señaló el gobernador. Según explicó, bajo mando estatal, el servicio de seguridad pública de California se enfoca en tareas de apoyo a la población, como la atención médica en emergencias, el control de incendios forestales y el combate al narcotráfico.

Newsom trató de ilegal e inmoral las prácticas de la administración de Trump sobre las tropas estatales Facebook Governor Newsom

El mandatario estatal también destacó que, ante el cierre del gobierno federal y el retraso en los fondos del programa de asistencia alimentaria SNAP/CalFresh, el grupo militar de seguridad pública fue desplegado para distribuir alimentos a familias necesitadas.

“La Guardia Nacional merece algo mejor que ser tratada como los soldados de juguete de Trump. Cuando regresen al mando de California, los pondremos de nuevo a realizar el verdadero trabajo para el que se alistaron”, puntualizó Newsom.

Por su parte, el fiscal Rob Bonta pidió al tribunal una resolución que ratifique los límites del poder ejecutivo sobre las fuerzas estatales. “La reciente orden del Noveno Circuito dejó claro que este sigue siendo un tema vigente, y confiamos en que, cuando presentemos nuestros argumentos, prevaleceremos”, aseguró.

Desde septiembre, cuando el tribunal suspendió el proceso judicial, Trump amplió la movilización de la tropa a otros estados como Oregon e Illinois. Asimismo, parte de las unidades californianas fueron enviadas a Los Ángeles sin solicitud ni autorización del gobernador. Según la demanda, más de 100 miembros siguen allí sin motivo operativo claro.

En junio, el presidente de EE.UU. ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para detener las protestas sobre las políticas migratorias en Los Angeles Eric Thayer - FR171986 AP

La federalización de la Guardia Nacional en California y el conflicto por la Ley Posse Comitatus

El conflicto se remonta al 7 de junio de 2025, cuando el presidente Trump ordenó por primera vez tener a su mando las acciones de la tropa de un estado pese a la oposición del gobernador. En esa fecha, se transfirió el mando de 4000 efectivos californianos al control federal para tareas de orden público en Los Ángeles y otras zonas del sur del estado.

California presentó una demanda para frenar esa medida y argumentó que violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas actuar como policía interna. En agosto, un juez dictaminó que el despliegue ordenado por Trump vulneraba esa norma. Sin embargo, el fallo permanece en suspenso mientras se tramita la apelación del gobierno.

¿Cuáles son las funciones de la Guardia Nacional bajo el mando del estado?

Mientras continúa el litigio, la Guardia Nacional de California retomó misiones de asistencia humanitaria. Bajo instrucción del gobernador, efectivos fueron desplegados en San Diego para apoyar las operaciones del Banco de Alimentos local, en coordinación con el Departamento de Servicios Sociales y voluntarios estatales.

Matthew Beevers, jefe del Departamento Militar de California, señaló que los miembros del servicio de seguridad pública “se sienten honrados de servir a las comunidades locales en esta misión esencial”. Los soldados colaboran en tareas logísticas, empaquetan alimentos y gestionan la distribución de suministros para familias afectadas por el cierre del gobierno.

“Reconocemos que cada persona a la que ayudamos, cada comida que preparamos, cada mano que sostenemos, importa”, señaló el general de división en un comunicado oficial. “Nos mantenemos unidos como un solo equipo, comprometidos con corazón y determinación para asegurar que nadie en nuestras comunidades pase hambre”, agregó.

Entre sus acciones más recientes, el servicio colaboró en una misión humanitaria para asistir al Banco de Alimentos de San Diego gov.ca.gov

En paralelo, las unidades estatales recuperaron su capacidad plena en la lucha contra el narcotráfico. En septiembre, equipos de la Guardia Nacional colaboraron en la incautación de 404 kilogramos de fentanilo ilícito, un incremento del 240% respecto a los registros de junio. El valor estimado de la droga decomisada asciende a US$6,75 millones, según datos oficiales.

“Todos nos beneficiamos cuando la Guardia está presente, porque su servicio nos recuerda que estamos conectados y que la fortaleza de este estado reside en la bondad de quienes dan más de lo que reciben”, concluyó el gobernador.