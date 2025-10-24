Gavin Newsom quiere usar a la Guardia Nacional en California para asistir a los bancos de alimentos: “Es grave”

Gavin Newsom anunció que desplegará a la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de comida de California y ayudar a los ciudadanos con menos recursos. Además, el mandatario estatal adelantó que asignará cerca de 80 millones de dólares para reducir el impacto del cierre del gobierno federal que retrasa los beneficios alimentarios para gran parte de la población del Estado Dorado.

Gavin Newsom pide ayuda a la Guardia Nacional en California para apoyar a los bancos de alimentos

La oficina del gobernador informó a través de un comunicado de prensa que el despliegue de los efectivos es inminente. Bajo el mando de Newsom, los oficiales trabajarán junto con los voluntarios de California en una misión humanitaria para asistir a los bancos de alimentos.

Los soldados participarán de una misión humanitaria y no actuarán como fuerza pública Eric Thayer - FR171986 AP

De acuerdo con la información difundida por el gobernador y citada por ABC News, los militares no actuarán como fuerza pública. Los miembros de la división brindan apoyo regularmente a las autoridades civiles estatales.

En ocasiones anteriores, las misiones incluyeron operaciones dirigidas por el gobernador para colaborar con la preparación y respuesta ante incendios forestales, combatir el narcotráfico y aumentar la capacidad médica. En esta ocasión, ayudarán con en el empaquetado y la entrega de alimentos.

Un antecedente similar tuvo lugar en 2020, cuando trabajaron con bancos de comida en plena pandemia de Covid-19. En aquella oportunidad se involucraron en el envío de 800 millones de viandas.

En tanto, Newsom arremetió directamente contra Donald Trump: “El fracaso del presidente no es abstracto, literalmente está quitando la comida de la boca de la gente. Esto es grave, es urgente y requiere acción inmediata. Millones de estadounidenses dependen de los subsidios alimentarios para abastecer a sus familias, y mientras los republicanos en Washington se resisten, California está intensificando una vez más la tarea de cubrir las necesidades”, sentenció.

Por su parte, el Ayudante General del Departamento Militar de California, Matthew P. Beevers, respaldó la decisión: “Nos enorgullece apoyar las operaciones de los bancos de alimentos en todo el estado. Esta colaboración resalta nuestra responsabilidad colectiva y nuestro compromiso con el bienestar de todos los californianos”.

Los fondos que entregará Newsom en California para mitigar el impacto del cierre del gobierno

Newsom había advertido que el desacuerdo entre legisladores que provocó el cierre del gobierno retrasará los beneficios alimentarios del programa CalFresh. En todo el estado, aproximadamente 5,5 millones de ciudadanos reciben asistencia de la iniciativa, conocida a nivel nacional como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

El gobernador asignará US$80 millones para ayudar con los beneficios alimentarios Foto Facebook Food Bank of Contra Costa and Solano

Por este motivo, el gobernador demócrata comunicó que asignará más de US$80 millones en apoyo estatal para mitigar los retrasos en la financiación. Asimismo, remarcó que se suspenderán los beneficios para quienes forman parte de CalFresh si los miembros del Congreso no llegan a un acuerdo este jueves. Ante la inminente pausa, los fondos estatales servirían para minimizar el impacto en los ciudadanos con menos ingresos.

La advertencia de Newsom a Trump ante la amenaza de la Guardia Nacional en San Francisco

La Guardia Nacional también fue protagonista esta semana en California por la intención de Donald Trump de desplegar las tropas en San Francisco. El argumento del presidente de Estados Unidos es disminuir el crimen en la región.

En este contexto, Newsom advirtió que haría una denuncia si Trump decide desplegar efectivos en esa importante ciudad. “California demandará inmediatamente a la Administración Trump si envía ilegalmente a la Guardia Nacional a San Francisco”, expresó la oficina en el comunicado.

El gobernador advirtió con medida legales contra Donald Trump si decide enviar a las tropas de la Guardia Nacional a San Francisco Imagen compuesta

En tanto, el gobernador arremetió contra el mandatario republicano: “No nos inclinamos ante los reyes y nos enfrentamos a este aspirante a tirano. La idea de que el gobierno federal pueda desplegar tropas en nuestras ciudades sin justificación basada en la realidad, sin supervisión, sin rendición de cuentas, sin respeto por la soberanía estatal, es un ataque directo al Estado de Derecho”.

Desde su lugar, el Fiscal General estatal, Rob Bonta, sostuvo que “no hay fundamento para enviar tropas de la Guardia Nacional a San Francisco”. Asimismo, indicó que está listo “para acudir a los tribunales de inmediato si el presidente lleva a cabo este último plan ilegal”.