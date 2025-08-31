El popular parque de California con un secreto tóxico: se construyó sobre un basurero que ahora avanza hacia el mar

Un popular destino de California esconde bajo la superficie una amenaza ambiental de grandes proporciones. Se trata del parque Mussel Rock, ubicado en Daly City, al norte de la ciudad costera de Pacífica, que se transformó en las últimas décadas en un destino habitual para turistas, pescadores y aficionados al parapente. Sin embargo, debajo de sus senderos y acantilados descansa un vertedero clausurado que contiene millones de toneladas de basura y que, por la erosión y la actividad sísmica, amenaza con ceder hacia el océano.

Mussel Rock Park: un basurero convertido en parque en California

La Comisión Costera de California presentó un informe que puso en el centro de la escena un sitio cuya belleza oculta un origen problemático. Mussel Rock fue, entre 1957 y 1978, el vertedero municipal de Daly City y Pacifica. Durante dos décadas, recibió los desechos de miles de residentes, hasta que la Junta Regional de Control de Calidad del Agua lo clausuró por los riesgos que representaba para el medio ambiente.

A pesar del cierre, la transformación posterior en espacio público para actividades recreativas no borró el pasado. Bajo las colinas del parque aún permanecen aproximadamente 1,8 millones de yardas cúbicas (1,4 millones de metros cúbicos) de residuos, distribuidos en unas 30 acres (12 hectáreas) dentro de un terreno total que abarca 150 acres (60 hectáreas).

Ese material enterrado convive con los visitantes en un sitio atravesado por la Falla de San Andrés, lo que convierte al área en una de las zonas de mayor inestabilidad geológica de toda la costa del Pacífico.

La fragilidad del terreno donde está Mussel Rock Park, con “toneladas de basura”

El lugar donde se construyó el relleno sanitario ya era históricamente vulnerable, según indicaron los especialistas. Los registros geológicos muestran que allí se producen frecuentes derrumbes, erosión de los acantilados y pérdida progresiva de arena en la playa. En la actualidad, el sitio es considerado uno de los deslizamientos activos más grandes de California.

Entre 1957 y 1978, este sitio funcionó como vertedero municipal de Daly City y Pacifica hasta que fue clausurado por la Junta Regional de Control de Calidad del Agua debido a los riesgos ambientales California Coastal Commission

Julian Honey, planificador costero de la Comisión, explicó durante la presentación que la aparente calma del parque oculta una realidad alarmante: “No se ve lo que hay debajo, que son literalmente toneladas de basura sin una solución sencilla”.

A esto se suma el hecho de que la estructura de contención instalada en las décadas de 1960 y 1970, un malecón de piedra de más de 2,600 pies (800 metros) de extensión y hasta 36 pies (11 metros) de altura, se encuentra cada vez más debilitada por las marejadas, las tormentas invernales y el avance del mar.

Los técnicos advirtieron que la pérdida casi completa de la playa arenosa frente al muro es un indicio claro del deterioro progresivo. Cada temporal representa un riesgo de que nuevas porciones del vertedero cedan y arrojen basura directamente al océano, con consecuencias directas en la calidad del agua y en los ecosistemas marinos.

Los residuos se distribuyen en unas 30 acres (12 hectáreas) dentro de un terreno total de 150 acres (60 hectáreas), ubicado en una de las zonas de mayor inestabilidad geológica California Coastal Commission

Los costos millonarios para evitar el “riesgo de una catástrofe ambiental seria”

El desafío de controlar la situación recae en Daly City, que no dispone de los fondos suficientes para una obra de remediación integral. De acuerdo con un Plan de Retiro Planificado elaborado hace algunos años, retirar por completo los desechos acumulados demandaría unos ocho años de trabajo y una inversión superior a los 237 millones de dólares.

Joshua Smith, portavoz de la comisión, remarcó en declaraciones a SFGATE la gravedad de la situación: “Este vertedero es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta la comisión en este momento. Sabemos que no hay una solución fácil, pero debemos actuar con urgencia y ser realistas sobre el riesgo de una catástrofe ambiental seria”.