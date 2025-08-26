Leyes de inmigración y residencia permanente: actualizaciones recientes en EE.UU. este martes 26 de agosto

La Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés) protege a ciertos hijos de sobrepasar la edad límite durante el proceso de inmigración, para permitirles mantener la elegibilidad para la residencia permanente y visas de inmigrante.

El Uscis es la agencia encargada de procesar las solicitudes de green card, naturalización y otros

El Uscis también aclara lo relacionado con el requisito de “intención de adquirir” la residencia, al permitir excepciones por circunstancias extraordinarias para aquellos que no aplican al plazo de un año. Se enfatiza que las solicitudes pendientes antes de la fecha límite se regirán por la política previa para evitar perjuicios a los solicitantes.

En este mes, el organismo también anunció que se impedirá la entrada al país de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos, al otorgar ciertas peticiones y solicitudes relacionadas con deportistas solo a mujeres, “garantizando así que los hombres extranjeros que buscan beneficios migratorios no vengan a Estados Unidos para participar en deportes femeninos”.