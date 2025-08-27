El ICE detiene a inmigrantes latinos en un parque de EE.UU.: ¿cuál es el documento que les solicitaron?

Varios ciudadanos de origen hispano fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un parque. A pesar de presentar sus documentos de trabajo y credenciales Real ID, los agentes les exigieron un permiso en concreto.

El sábado 16 de agosto pasado, un grupo de personas que se encontraba en el Long Pool Recreation Area en Dover, Arkansas, fueron interceptadas por los oficiales federales. Se trataba de familias de origen hispano a las que los agentes les pidieron la green card o tarjeta de residencia permanente.

Según un video difundido por Aventuras en Arkansas, los miembros del ICE pidieron la tarjeta verde a los migrantes presentes en el lugar y rechazaron la verificación de otras documentaciones, como permisos de trabajo o credenciales Real ID.

“Tiene su permiso de trabajo. ¿Por qué nos están deteniendo?“, expresó una mujer presente a los agentes federales. Uno de ellos respondió que esa credencial no autorizaba a los individuos a estar allí. ”Necesitamos la green card", puntualizaron.

El abogado de inmigración Nathan Bogart advirtió a Univisión que poseer un permiso de trabajo en situaciones en las que no se involucran “crímenes severos debería prevenir a la persona de ser detenida por el ICE”.

El medio mencionado señaló que varias personas fueron detenidas en el operativo y que fueron separadas de sus familiares en el lugar, aunque posteriormente fueron liberadas. En el momento, también acudieron trabajadores del servicio forestal ante una denuncia por contaminación por tirar basura en el parque.

Este operativo formó parte de los esfuerzos del gobierno federal, liderado por Donald Trump, para identificar a extranjeros sin documentación legal en Estados Unidos. En mayo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pidió al ICE que incrementara su objetivo de arrestos diarios, que pasó de entre 1200 y 1500 a 3000.

En ese sentido, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportaron un registro de alrededor de 150 mil deportaciones en los primeros seis meses del segundo mandato del republicano.

Qué hacer si el ICE pide la documentación en un espacio público

Arkansas es uno de los estados que se encuentran bajo el acuerdo 287(g), en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que hace referencia a la cooperación de los agentes locales y estatales con los oficiales federales en ciertas circunstancias.

En abril pasado, la agencia federal firmó 444 acuerdos, entre los que se incluyó el de la Oficina del Sheriff del Condado de Craighea.

Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Arkansas emitieron una serie de consejos para la población migrante ante las redadas del ICE. La organización advirtió que, si un agente les solicita la documentación, deben presentarla, aunque pueden señalar que no dan su consentimiento para una revisión más allá de un cacheo.

A su vez, recomendaron atenerse al derecho de permanecer en silencio y solicitar un abogado si se produce una detención.