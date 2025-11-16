El salario necesario para ser considerado de clase alta en California en noviembre 2025

El salario mínimo de California se sitúa en 16,50 dólares la hora en 2025 para la mayoría de trabajadores, pero el estado se posiciona entre los más caros de Estados Unidos. Un estudio determinó cuál es el sueldo necesario para ser considerado de clase alta en el territorio.

Cuánto hay que ganar en California para ser considerado de clase alta

Para ser considerado de clase alta en California, el salario necesario es de US$192.668 al año, es decir, alrededor de US$16.000 al mes.

Esta cifra es significativamente superior al promedio nacional, de US$170 mil. Pero, además del sueldo, se debe poseer un patrimonio neto requerido.

El salario necesario en California es superior al promedio nacional Freepik

Así lo determinó un estudio de mediados de 2025 de Media Access, que determinó que el salario promedio en EE.UU. es de US$67.000. Otro informe reciente de GoBankingRates puntualizó que la medición para pertenecer a la clase alta se mide además con base en el patrimonio neto con el que se cuente.

En el caso de California, los habitantes deben poseer un patrimonio neto de US$3 millones para pertenecer a la clase alta. Este monto se calcula al restar las deudas a los activos de una persona (que implican los ahorros, las inversiones y las propiedades).

En la riqueza, no solo influyen los salarios, sino los ahorros y las propiedades que se poseen Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

Cuál es la riqueza que poseen los habitantes de California y la comparación con EE.UU.

El análisis mencionado destacó el indicador de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB, por sus siglas en inglés) sobre el patrimonio neto promedio de los hogares en todo ese país, que rondó los US$1.063.700. Pero también resaltó que la mayor parte de los habitantes posee uno inferior, de US$192.900.

En California, el promedio oscila los US$288.000, por lo que se sitúa a gran distancia de lo requerido para pertenecer a la clase alta en el Estado Dorado.

Esta variable presenta variaciones en función de la ciudad, el condado y el barrio en el que se resida, debido a las diferencias en los costos de la vivienda y la calidad de vida.

Los Ángeles es uno de los territorios con costos de la propiedad más elevados en California Freepik

Este estado se sitúa entre los más caros de EE.UU. con respecto al precio de la vivienda, donde los propietarios pagan en promedio US$3001 al mes en 2025.

De hecho, el informe señaló que el patrimonio neto de las viviendas en California representa la mayor parte de los activos de los habitantes, que oscila los US$494 mil, mientras que el nacional ronda los US$178 mil.

Sin embargo, las deudas de los residentes californianos también son más altas, con valores que rondan los US$103 mil, mientras que a nivel nacional se sitúan en US$74.000.

En qué zonas de California se necesita ganar mayor salario para ser de clase alta

Ciertas ciudades del Estado Dorado presentan valores más altos en los costos de vida, incluso al superar el promedio nacional.

Algunos ejemplos son el Área de la Bahía de San Francisco o el condado de Los Ángeles, con patrimonios netos requeridos de US$4,7 millones y US$3,5 millones, respectivamente, para pertenecer a la clase alta.

El estudio también indicó que los residentes del sur de California, en zonas como Los Ángeles y San Diego, requieren de un patrimonio más elevado que ronda los US$3.500.000.