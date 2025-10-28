LA NACION

En cuánto quedará el salario mínimo en California en noviembre 2025

Las autoridades estatales establecieron un incremento que comenzará a regir a partir del próximo año para la mayoría, pero hay excepciones

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Algunas ciudades de la región tienen montos mínimos más elevados que el número establecido a nivel estatal
Algunas ciudades de la región tienen montos mínimos más elevados que el número establecido a nivel estatal

A raíz de las modificaciones impuestas a principios de 2025, el salario mínimo en California aún continuará fijado en 16,50 dólares por hora en noviembre, aunque existen ciertas excepciones. A partir de 2026 comenzará a regir un incremento en la suma para la mayoría de los ciudadanos de la región.

Salario mínimo en California 2025: cuánto se paga por hora y qué excepciones existen

El sueldo de base en el Estado Dorado seguirá fijado en US$16,50 por hora para la mayoría de los trabajadores, una cifra que fue incrementada el 1° de enero de este año, según explica el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés).

No obstante, algunos ciudadanos están sujetos a excepciones a la ley. Tanto los empleadores de restaurantes de comida rápida, vigente desde el 1° de abril de 2024, como los de centros de salud, vigente desde el 16 de octubre del mismo año, tienen una tasa mínima superior.

Los empleados de restaurantes de comida rápida reciben US$20 por hora como mínimo en California
Los empleados de restaurantes de comida rápida reciben US$20 por hora como mínimo en CaliforniaFreepik

Desde las fechas mencionadas, todos los empleados de restaurantes de comida rápida perciben un salario mínimo de US$20 por hora.

El sitio también establece que, si una persona no recibe el monto que exige la ley, puede presentar una demanda legal para recuperar el dinero adeudado y posiblemente los daños y sanciones relacionados.

Cuándo aumentará el salario mínimo en California

La ley de California indica que cada año debe incrementar el monto base que reciben los trabajadores. Esta tasa se ajusta según la inflación, con base en el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y administrativos (IPC-W). A partir de 2026, la suma crecerá a US$16,90 por hora.

El salario mínimo aumentará en California el 1° de enero de 2026 a US$16,90 por hora
El salario mínimo aumentará en California el 1° de enero de 2026 a US$16,90 por horaPexels

Además, las autoridades indican que el salario mínimo no puede reducirse, incluso si el IPC es negativo, y el aumento máximo permitido en un año es del 3,5%. Con la nueva ley vigente desde 2017, el gobernador ya no puede pausar un incremento programado.

Excepciones a la ley: quiénes no reciben el salario mínimo en California

De acuerdo al DIR, algunos trabajadores quedan fuera de la ley. En esta categoría se incluye a los vendedores externos, las personas que son padres, cónyuges o hijos del empleador y los aprendices contratados regularmente, según la División Estatal de Normas de Aprendizaje.

También existe una exención para los estudiantes, independientemente de su edad. A estos ciudadanos se les puede pagar no menos del 85% del salario mínimo redondeado al níquel más cercano durante sus primeras 160 horas en puestos donde carecen de experiencia previa.

Otras excepciones del salario mínimo en California

Por último, rigen excepciones para personas con discapacidades mentales o físicas y para organizaciones sin fines de lucro, como talleres protegidos o centros de rehabilitación que emplean a trabajadores con discapacidad.

La ciudad con el sueldo mínimo más elevado en California es Emeryville, en donde sus ciudadanos perciben US$19,90 por hora
La ciudad con el sueldo mínimo más elevado en California es Emeryville, en donde sus ciudadanos perciben US$19,90 por horaPixabay

Ciudades y condados con los salarios mínimos más altos de California

Si bien existe un monto inferior establecido a nivel estatal, algunas ciudades y ciertos condados fijaron un número más elevado. En su sitio web, el Labor Center de UC Berkeley indica que en las siguientes regiones están vigentes los salarios mínimos más altos del Estado Dorado:

  • Emeryville: US$19,90 por hora.
  • West Hollywood: US$19,65.
  • Mountain View: US$19,20 .
  • San Francisco: US$19,18.
  • Berkeley: US$19,18.
  • Sunnyvale: US$19.
  • El Cerrito: US$18,30.
  • Belmont: US$18,30.
  • Santa Clara: US$18,20.
  • Redwood City: US$18,20.

En esa línea, de acuerdo con el sitio del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), los estados con los sueldos más altos en todo el país norteamericano corresponden a los siguientes:

  • Washington DC: US$18 por hora.
  • Washington: US$16,66.
  • California: US$16,50.
  • Nueva York: US$16,50.
  • Connecticut: US$16,35.
LA NACION
Más leídas
  1. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    1

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  2. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    2

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  3. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    3

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  4. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    4

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

Cargando banners ...