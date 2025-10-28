En cuánto quedará el salario mínimo en California en noviembre 2025
Las autoridades estatales establecieron un incremento que comenzará a regir a partir del próximo año para la mayoría, pero hay excepciones
- 4 minutos de lectura'
A raíz de las modificaciones impuestas a principios de 2025, el salario mínimo en California aún continuará fijado en 16,50 dólares por hora en noviembre, aunque existen ciertas excepciones. A partir de 2026 comenzará a regir un incremento en la suma para la mayoría de los ciudadanos de la región.
Salario mínimo en California 2025: cuánto se paga por hora y qué excepciones existen
El sueldo de base en el Estado Dorado seguirá fijado en US$16,50 por hora para la mayoría de los trabajadores, una cifra que fue incrementada el 1° de enero de este año, según explica el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés).
No obstante, algunos ciudadanos están sujetos a excepciones a la ley. Tanto los empleadores de restaurantes de comida rápida, vigente desde el 1° de abril de 2024, como los de centros de salud, vigente desde el 16 de octubre del mismo año, tienen una tasa mínima superior.
Desde las fechas mencionadas, todos los empleados de restaurantes de comida rápida perciben un salario mínimo de US$20 por hora.
El sitio también establece que, si una persona no recibe el monto que exige la ley, puede presentar una demanda legal para recuperar el dinero adeudado y posiblemente los daños y sanciones relacionados.
Cuándo aumentará el salario mínimo en California
La ley de California indica que cada año debe incrementar el monto base que reciben los trabajadores. Esta tasa se ajusta según la inflación, con base en el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y administrativos (IPC-W). A partir de 2026, la suma crecerá a US$16,90 por hora.
Además, las autoridades indican que el salario mínimo no puede reducirse, incluso si el IPC es negativo, y el aumento máximo permitido en un año es del 3,5%. Con la nueva ley vigente desde 2017, el gobernador ya no puede pausar un incremento programado.
Excepciones a la ley: quiénes no reciben el salario mínimo en California
De acuerdo al DIR, algunos trabajadores quedan fuera de la ley. En esta categoría se incluye a los vendedores externos, las personas que son padres, cónyuges o hijos del empleador y los aprendices contratados regularmente, según la División Estatal de Normas de Aprendizaje.
También existe una exención para los estudiantes, independientemente de su edad. A estos ciudadanos se les puede pagar no menos del 85% del salario mínimo redondeado al níquel más cercano durante sus primeras 160 horas en puestos donde carecen de experiencia previa.
Otras excepciones del salario mínimo en California
Por último, rigen excepciones para personas con discapacidades mentales o físicas y para organizaciones sin fines de lucro, como talleres protegidos o centros de rehabilitación que emplean a trabajadores con discapacidad.
Ciudades y condados con los salarios mínimos más altos de California
Si bien existe un monto inferior establecido a nivel estatal, algunas ciudades y ciertos condados fijaron un número más elevado. En su sitio web, el Labor Center de UC Berkeley indica que en las siguientes regiones están vigentes los salarios mínimos más altos del Estado Dorado:
- Emeryville: US$19,90 por hora.
- West Hollywood: US$19,65.
- Mountain View: US$19,20 .
- San Francisco: US$19,18.
- Berkeley: US$19,18.
- Sunnyvale: US$19.
- El Cerrito: US$18,30.
- Belmont: US$18,30.
- Santa Clara: US$18,20.
- Redwood City: US$18,20.
En esa línea, de acuerdo con el sitio del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), los estados con los sueldos más altos en todo el país norteamericano corresponden a los siguientes:
- Washington DC: US$18 por hora.
- Washington: US$16,66.
- California: US$16,50.
- Nueva York: US$16,50.
- Connecticut: US$16,35.
