Salario mínimo en California para 2026: cuánto gana un trabajador latino en promedio

Los trabajadores latinos en California se encuentran entre los grupos que perciben los salarios más bajos en el estado, según detalló un informe reciente. El territorio implementará un aumento del sueldo base para 2026, que se situará en 16,90 dólares por hora para la mayoría de empleados.

Cuál es el salario de un trabajador migrante en California

El salario mínimo en California se sitúa en US$16,50 la hora en 2025 para la mayoría de empleados, a excepción de los que se desempeñan en restaurantes de comida rápida y centros de salud, entre otros. En tanto, se registró que el sueldo de algunos trabajadores migrantes es de US$14,95 por hora.

Los trabajadores de California percibirán un incremento del salario mínimo en enero de 2026 Freepik

Según ZipRecruiter, el sueldo promedio por hora en California es de US$30 por hora, mientras que para los empleados de origen extranjero es de US$18. Las variables van desde US$15,27 hasta US$58,38 en el rango general del estado, y de US$9,25 y US$28,47 entre los trabajadores migrantes.

Los factores que influyen en el rango salarial en el Estado Dorado son la ubicación, el tipo de empleo y la experiencia, entre otros. Sin embargo, la plataforma señaló que el mercado laboral para trabajadores migrantes “no está muy activo” en California, dado que pocas compañías se encuentran en búsqueda de contratación.

El análisis también situó a California en el último puesto a nivel nacional con respecto a la percepción de salarios de los empleados migrantes.

Un informe reveló que los trabajadores latinos perciben salarios bajos en el estado Freepik

Los trabajadores latinos perciben salarios más bajos en California

Un informe del Instituto de Políticas Públicas del estado, publicado en febrero de 2025, indicó que el 40% de los trabajadores de California son latinos, en proporción con la mayor cantidad poblacional de ese origen en el territorio. Los datos denotaron una predominancia de empleados provenientes de México.

Otro análisis a cargo del Departamento de Derechos Civiles de California (CRD, por sus siglas en inglés), que data de agosto de 2023, consignó que el 49% de los empleados latinos en el estado percibieron rangos de salarios más bajos que el promedio.

En una declaración de marzo de 2025, el organismo puntualizó que únicamente uno de cada 25 trabajadores latinos se encuentran en puestos con salarios más altos, a partir de US$144.560 al año, y el 41% presentó una mayor probabilidad de situarse en el rango salarial más bajo, con US$32.239 o menos.

El rango salarial entre los trabajadores latinos es inferior al promedio del estado Freepik

Cuáles son las ciudades de California con salarios más altos para trabajadores migrantes

Según ZipRecruiter, los empleos que presentan sueldos más altos para los ciudadanos migrantes en el Estado Dorado son traductor de español, trabajador de extensión comunitaria y trabajador social de menores.

En la misma línea, la plataforma enumeró 10 ciudades con salarios superiores al promedio estatal, en el informe que data del 29 de octubre pasado.