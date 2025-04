El suburbio de California que hace más difícil el acceso a un parque exclusivo de Los Ángeles para los no residentes

A pocos kilómetros del centro de Los Ángeles, una ciudad decidió ponerle precio a la naturaleza. Se trata de San Marino, un suburbio residencial de apenas 12.000 habitantes, que restringió el acceso al parque público local para los no residentes y estableció una tarifa para visitantes.

Acceso limitado a Lacy Park, el parque más exclusivo del condado

Los fines de semana, los visitantes que no viven en San Marino deben abonar cuatro dólares por persona para entrar a Lacy Park, un espacio verde de 12 hectáreas rodeado por rejas y control de ingreso. La medida, que se remonta a décadas atrás, fue suspendida brevemente luego de los incendios forestales de marzo, pero ya fue restablecida, según señaló SFGATE.

Durante tres semanas, San Marino permitió el ingreso sin costo a Lacy Park por la baja calidad del aire, pero aclaró que no se trató de un cambio permanente en la política sanmarinoca.gov

Durante tres semanas, los no residentes pudieron ingresar gratis en días hábiles. Sin embargo, esa apertura fue justificada por la baja calidad del aire y descripta por el gobierno local como una medida temporal.

San Marino: parques públicos y urbanismo excluyente en el sur de California

San Marino forma parte del condado de Los Ángeles, que reúne 88 ciudades con sistemas de servicios municipales marcadamente dispares. Fundada en 1913, esta localidad se propuso desde sus orígenes proteger el valor inmobiliario a través de estrictas reglas de zonificación.

De acuerdo con el plan urbano disponible en el sitio web municipal, hasta 2021 el 100% del suelo residencial estuvo reservado para viviendas unifamiliares. En 2024, una ley estatal forzó a incluir zonas multifamiliares, lo que modificó por primera vez en décadas el patrón de desarrollo.

Fragmentación fiscal en el sur de California: El Journal of Urban Affairs documentó cómo ciudades como San Marino fijaron límites para evitar compartir recursos con comunidades vecinas Sanmarinoca.gov

Las propiedades a la venta en San Marino oscilan entre 1,9 y 13 millones de dólares, según el registro oficial del condado. En ese contexto, cobrar entrada a Lacy Park a quienes no residen en la ciudad refuerza una noción de exclusividad que atraviesa todo el tejido urbano.

Lacy Park, la historia de un espacio público transformado

A comienzos del siglo XX, el terreno de Lacy Park era un humedal rodeado por manantiales. San Marino lo compró en 1923 para impedir su parcelación y lo convirtió en un parque público. Con los años, se transformó en un jardín planificado con precisión, que está conformado por:

Árboles centenarios: pinos, cedros y palmeras.

Un campo central rodeado por una pista y varias plazas de juegos.

Rejas perimetrales, vigilancia y accesos controlados.

El parque, que lleva el nombre del exalcalde Richard H. Lacy, es gratuito solo para residentes. En ese sentido, los turistas tienen que pagar la tarifa correspondiente.

Lacy Park

Desigualdad urbana y segmentación del espacio en Los Ángeles

La segmentación del espacio público observada en San Marino responde a una lógica más amplia de fragmentación urbana en el sur de California. Según el estudio The Fiscal Politics of Fragmentation, publicado en el Journal of Urban Affairs, muchas ciudades de la región fijaron sus límites municipales con el objetivo de consolidar riqueza y restringir el acceso a recursos compartidos con comunidades vecinas.

Esa división intencionada genera efectos visibles: en varios suburbios, el acceso a un parque público puede depender del domicilio o del poder adquisitivo.

El informe identifica a San Marino como un ejemplo claro de esa lógica. La ciudad impone restricciones al acceso a Lacy Park en función del lugar de residencia, lo que traduce en el terreno una frontera invisible que separa a quienes viven dentro del municipio de quienes quedan excluidos. Esta forma de segmentación refuerza diferencias ya establecidas en el plano fiscal y urbano entre distintas jurisdicciones del área metropolitana de Los Ángeles.