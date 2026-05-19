California lanza rebajas de US$120.000 para comprar camiones eléctricos: quiénes pueden aplicar desde el 26 de junio

El estado de California anunció un nuevo programa de incentivos para la compra de camiones eléctricos medianos y pesados. Las solicitudes para acceder a estas rebajas comenzarán el 26 de junio y los montos irán desde US$7500 hasta US$120.000 para vehículos comerciales nuevos.

Quiénes pueden aplicar a las rebajas de camiones eléctricos en California

La oficina del gobernador Gavin Newsom confirmó en un comunicado que las rebajas estarán disponibles a través del programa de Recompensa de Combustible Limpio de California (CCFR, por sus siglas en inglés).

Gavin Newsom abrió las solicitudes para un programa estatal de reembolsos destinado a la compra de camiones comerciales eléctricos nuevos X @CAgovernor

Según detalló el portal oficial de la iniciativa, el beneficio funcionará como un descuento inmediato aplicado al momento de comprar o alquilar vehículos eléctricos comerciales nuevos de las clases 2b a 8 dentro del estado.

El plan operará mediante concesionarios habilitados y estará dirigido a empresas, organismos públicos y entidades sin fines de lucro que utilicen estas unidades en actividades comerciales dentro de California.

El sitio aclaró además que únicamente califican modelos eléctricos nuevos a batería registrados en el estado. Los híbridos, vehículos de hidrógeno, motocicletas eléctricas y unidades usadas quedarán excluidos.

Los incentivos podrán utilizarse para adquirir:

Camiones de carga portuaria

Semirremolques impulsados por electricidad

Vehículos de caja cerrada

Furgonetas de distribución

Otras unidades destinadas a operaciones logísticas

Cuánto dinero entregará California según el tipo de camión eléctrico

El valor del beneficio varía según la categoría y el peso bruto de cada unidad. Los montos se distribuirán de la siguiente manera:

Clase 2b , entre 8501 y 10.000 libras (3856 a 4535 kg): US$7500 .

, entre 8501 y 10.000 libras (3856 a 4535 kg): . Clases 3 y 4 , entre 10.001 y 16.000 libras (4536 a 7257 kg): US$15.000 .

, entre 10.001 y 16.000 libras (4536 a 7257 kg): . Clase 5 , entre 16.001 y 19.500 libras (7258 a 8845 kg): US$60.000 .

, entre 16.001 y 19.500 libras (7258 a 8845 kg): . Clases 6 y 7, entre 19.501 y 33.000 libras (8846 a 14.968 kg): US$85.000 .

entre 19.501 y 33.000 libras (8846 a 14.968 kg): . Clase 8, más de 33.000 libras (14.968 kg): US$120.000.

Los fondos podrán destinarse a camiones portuarios, semirremolques eléctricos, furgonetas y vehículos logísticos Magnific

Las unidades Clase 2b únicamente estarán disponibles para flotas públicas.

California destinará más de US$1000 millones hasta 2030 al programa de transporte limpio

El gobierno del Estado Dorado indicó que el esquema contará con un financiamiento de US$250 millones durante este año y proyecta superar los US$1000 millones hacia 2030.

En este sentido, Newsom afirmó que California eligió “un camino diferente” frente a las políticas federales y sostuvo que el estado “continuará impulsando” sectores vinculados con el transporte limpio.

El plan HVIP de Newsom en California que beneficia a trabajadores camioneros

El mandatario señaló además que la estrategia busca fortalecer empleos estadounidenses, la prosperidad económica y el desarrollo de industrias que “definirán el futuro del transporte”. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) explicó que el plan devolverá los ingresos generados por el programa Low Carbon Fuel Standard directamente a quienes concreten las compras.

California apunta a mejorar la calidad del aire con este programa

La administración estatal vinculó la necesidad del anuncio con la contaminación atmosférica en áreas cercanas a puertos y centros logísticos. Newsom afirmó que los camiones tradicionales forman parte de las principales fuentes de emisiones contaminantes en esas zonas.

Las autoridades señalaron que casi 18 millones de personas viven en regiones donde la calidad del aire supera valores considerados seguros.