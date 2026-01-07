Elecciones repentinas en California: murió un aliado de Trump y el Partido Republicano busca conservar el escaño

La muerte del congresista Doug LaMalfa, aliado de Donald Trump, abrió la puerta a elecciones especiales en California y puso al Partido Republicano ante la necesidad de conservar el escaño en un momento de mayoría ajustada en la Cámara de Representantes. Hay incertidumbre respecto de si estos comicios se realizará con los límites distritales actuales o con el nuevo mapa electoral impulsado por Gavin Newsom.

El Partido Republicano busca conservar el escaño tras la muerte del aliado de Trump

El congresista Doug LaMalfa falleció este martes 6 de enero a los 65 años. Al momento de su muerte, cumplía su séptimo mandato como representante de un distrito rural del norte de California.

El congresista republicano Doug LaMalfa murió el 6 de enero y el partido buscará conservar su escaño @RepLaMalfa

Ahora, los republicanos se enfrentan a un escenario complicado en la Cámara de Representantes. Por el momento, mantienen una ventaja de solo cinco miembros, con un balance total de 218 republicanos y 213 demócratas.

La reelección próxima se presenta difícil para el partido rojo debido a la redistribución de los distritos. Es que a fines de 2025, como respuesta al rediseño del mapa electoral en Texas, el gobernador Gavin Newsom aprobó modificaciones para las elecciones intermedias de 2026 y colocó a LaMalfa en un nuevo distrito que favorecía ampliamente a su oponente.

No obstante, los comicios especiales, que deberán celebrarse en las próximas semanas, podrían llevarse a cabo con los límites actuales. Si esto sucede, el Partido Republicano no enfrentaría mayores problemas para mantener su escaño.

De acuerdo con las leyes vigentes, el gobernador Newsom tiene 14 días para fijar la fecha de las elecciones anticipadas. Si bien podría hacerlo para mediados de mayo, también está la opción de que se celebren en el mismo período que las primarias estatales del 2 de junio.

Tras las votaciones, el ganador completaría el mandato de LaMalfa según los límites distritales actuales.

Quién era Doug LaMalfal, aliado de Trump: las repercusiones tras su muerte

Con una amplia experiencia en la agricultura e instalado como un empresario del arroz de Oroville de cuarta generación, LaMalfa era una voz autorizada en el Congreso federal, en donde representaba a la comunidad rural.

Su distrito se extiende desde las afueras del norte de Sacramento hasta la frontera con Oregon hacia el sur. En su carrera política, se mantuvo durante 12 años en el Capitolio y formó parte de los comités de Agricultura, Recursos Naturales y Transporte e Infraestructura.

Los principales referentes del Partido Republicano expresaron sus condolencias por la muerte de LaMalfa CalMatters

En reiteradas ocasiones expresó su apoyo inquebrantable hacia Trump y sus políticas. Una de sus últimas acciones en la Cámara consistió en conseguir la reautorización de la Ley de Escuelas Rurales Seguras. Esta se basa en una iniciativa de asistencia financiera para escuelas rodeadas de terrenos forestales federales no gravados.

El martes, Tom Emmer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes y amigo cercano del congresista, confirmó la muerte con un mensaje de condolencias para los allegados.

“Jacquie y yo estamos devastados por la repentina pérdida de nuestro amigo, el congresista Doug LaMalfa. Doug era un padre y esposo cariñoso, y un firme defensor de sus electores y de la América rural”, escribió Emmer en una publicación en X.

Por su parte, Richard Hudson, jefe de campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, también lamentó la muerte de LaMalfa.

“Doug era un conservador de principios y un incansable defensor de la gente del norte de California. Nunca tuvo miedo de luchar por las comunidades rurales, los agricultores y las familias trabajadoras”, expresó en un comunicado publicado por el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC, por sus siglas en inglés).

La reacción de Trump a la muerte de su aliado en el Congreso

Tras la confirmación de la muerte de LaMalfa, el presidente estadounidense expresó: “Me entristeció muchísimo su fallecimiento y pensé en ni siquiera pronunciar el discurso en su honor, pero luego decidí que tenía que hacerlo. Lo haré en su honor, porque así lo hubiera querido él”.

El presidente Donald Trump lamentó la muerte del congresista republicano y aliado suyo en Washington Doug LaMalfa @RepLaMalfa/Archivo

En declaraciones emitidas desde el escenario del Kennedy Center y citadas por CNN, Trump lo definió como “un líder del caucus occidental” y “un férreo defensor de los problemas del agua en California”.

“Era un verdadero defensor de los niños estadounidenses. Era un defensor de todos”, agregó el presidente republicano, que ordenó que la bandera que ondea sobre la Casa Blanca se bajara a media asta.