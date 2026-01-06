¿Cuándo llega el próximo frente frío a Texas?: el día exacto del ingreso del aire gélido

Texas se prepara para un cambio marcado en las condiciones meteorológicas tras varios días de temperaturas inusualmente elevadas. Un frente frío de mayor alcance avanzará sobre el estado este viernes y provocará un descenso térmico generalizado, lluvias en distintas regiones y la posibilidad de fenómenos invernales en el Panhandle.

Un frente frío que pone fin al calor atípico en Texas

Durante esta semana, gran parte de Texas registrará valores térmicos muy por encima de lo habitual para esta época del año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en numerosas ciudades, las máximas se ubicarán cerca o por encima de los 80°F (26°C) el martes 6 de enero, un escenario más asociado a la primavera que al invierno.

Este viernes 9 de enero de 2026, Texas recibirá un nuevo frente frío que bajará considerablemente las temperaturas

Este patrón comenzará a modificarse de manera más clara a partir del viernes, cuando un frente frío de mayor intensidad cruce el estado de norte a sur.

De acuerdo con el pronóstico disponible, este sistema marcará el final de la racha cálida y dará paso a temperaturas más acordes al promedio estacional.

Además del descenso térmico, este sistema estará acompañado por lluvias y tormentas en algunos sectores, así como vientos del norte y un cambio en la humedad del aire.

El sistema que se espera para este viernes tendrá un alcance estatal, aunque su impacto variará según la región.

En términos generales, la masa de aire frío ingresará primero por el norte de Texas y avanzará progresivamente hacia el centro y el sureste, lo que incluirá también las zonas costeras.

Pronóstico para el norte y centro de Texas

En el norte y centro del estado, que incluye áreas como Dallas, Fort Worth y Waco, el frente frío principal se hará sentir el viernes. Antes de eso, entre la noche del miércoles y el jueves, podrían registrarse chubascos dispersos y algunas tormentas aisladas, principalmente al norte de la interestatal I-20, según el pronóstico.

Con el paso del nuevo sistema, las temperaturas máximas descenderán de forma notoria. Luego de alcanzar valores cercanos a los 80°F (26°C) a mitad de semana, se espera que durante el fin de semana las máximas se ubiquen alrededor de los 60°F (15,5°C), niveles más cercanos al promedio de comienzos de enero.

Las temperaturas mínimas también bajarán, aunque en la mayoría de estas áreas se mantendrán apenas por encima del punto de congelación.

El aire posterior a este sistema será más seco y los vientos del norte contribuirán a una sensación térmica más fresca durante las mañanas y noches del fin de semana.

El fenómeno marcará un contraste notable respecto al clima experimentado en los días previos Imagen compuesta

Panhandle de Texas: frío, viento y posible nieve

El Panhandle será una de las regiones más impactadas por el descenso térmico. En zonas como Amarillo, el sistema avanzará entre la mañana y el mediodía del viernes, acompañado por vientos intensos del norte y un ingreso de aire considerablemente más frío.

Tras el paso del frente, las temperaturas máximas durante el fin de semana podrían quedar limitadas a valores entre los 40°F y 50°F (4°C y 10°C). Las mínimas nocturnas, en tanto, podrían acercarse al punto de congelación, especialmente en áreas rurales y menos urbanizadas.

Existe además la posibilidad de precipitaciones invernales el viernes. Los pronósticos del NWS indican que podrían darse una mezcla de precipitaciones, pero esto dependerá de cómo evolucionen los perfiles de temperatura y humedad detrás del frente.

Se espera que el descenso de temperaturas pueda traer nieve ligera o precipitaciones mixta en el Panhandle Canva

Sureste de Texas: lluvias y descenso térmico

En el sureste del estado, lo que incluye Houston y Galveston, el cambio de tiempo se desarrollará en dos etapas. Durante el jueves, una vaguada en niveles superiores cruzará la región, lo que incrementará las probabilidades de lluvia, especialmente en zonas ubicadas a lo largo y al este de la autopista I-45.

Ese día, las temperaturas máximas podrían descender levemente respecto a jornadas previas y ubicarse entre los 70°F y 80°F (21°C y 26°C). Sin embargo, el ambiente seguirá templado hasta la llegada del frente frío principal.

El viernes por la mañana, este sistema avanzará sobre el área metropolitana de Houston, lo que generará las mayores probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas. A medida que se desplace hacia el Golfo de México, las lluvias disminuirán y dará paso a vientos del norte y aire más seco.

En las zonas costeras y aguas cercanas a Galveston, el frente frío también tendrá efectos sobre las condiciones marítimas.

Tras su paso, se esperan vientos moderados del norte y un aumento del oleaje, lo que podría derivar en advertencias para embarcaciones pequeñas.