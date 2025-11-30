En Los Angeles: es hispano y mostró por dentro cómo es el supermercado de los famosos donde un agua vale US$26

Erewhon es una cadena de supermercados estadounidense que es famosa por ser visitada por celebridades y por vender productos cotidianos a precios de lujo. Un youtuber hispano visitó una de sus sucursales en Los Ángeles y mostró cómo es la experiencia de compra en esta tienda exclusiva.

Así se ve por dentro el supermercado de los famosos en Los Ángeles

El influencer español Nil Ojeda publicó un video en YouTube en el cual mostró cómo es el interior de una tienda Erewhon en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la página de la compañía, estos supermercados tienen el objetivo de “mejorar la salud de nuestra comunidad al proporcionar alimentos orgánicos y de origen ético que apoyen a nuestros cuerpos y a nuestro planeta”.

Ojeda explicó que esta marca se volvió famosa por encontrarse en zonas como Beverly Hills y Calabasas, donde viven múltiples celebridades. Por eso algunas personas piensan que comprar en este negocio es un símbolo de estatus.

El youtuber contó que, cuando entró al estacionamiento con su auto, un empleado le ofreció servicio de valet parking.

Nil Ojeda se acercó a una empleada de la tienda para preguntarle cuál era la sección más atractiva del establecimiento.

La joven le respondió que esa sería el área de frutas y verduras. Ojeda señaló que los vegetales que se venden en Erewhon se ven cuidados y que todo el tiempo había trabajadores cerca para poner más alimentos en las repisas.

Dakota Johnson y Chris Martin usaron máscaras mientras compran comestibles juntos en Erewhon Market Backgrid/The Grosby Group

Esa es una de las principales diferencias que el influencer encontró en comparación con otros supermercados: los estantes siempre están llenos. También se destaca la gran variedad de productos que tienen por categoría. Incluso hay dos pasillos completos dedicados a suplementos alimenticios.

De acuerdo con el youtuber español, Erewhon no permite que cualquier marca venda sus productos en sus sucursales. Por esa razón, algunas compañías reformulan parte sus comestibles para cumplir con los estándares de la empresa.

Los clientes de Erewhon también pueden visitar una zona donde se venden platillos calientes, los cuales se pueden consumir ahí o pedir para llevar.

Cuánto cuesta comprar alimentos y otros artículos en Erewhon

Nil Ojeda le preguntó a la trabajadora de Erewhon cuál era el producto que tenía el precio más sorprendente y ella respondió que los smoothies. Su sitio web muestra que estas bebidas frías tienen distintos precios según el sabor. El más económico es el Gorgie Cherry Crush que cuesta US$11. El más costoso es el Strawberry Probiotic de US$22.

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen colaboró una vez con Erewhon para crear su propio sabor de smoothie (Facebook/Erewhon)

Entre los precios que más sorprendieron a Nil Ojeda durante su visita a Erewhon estuvieron:

Una docena de huevos: US$18 .

. Un galón (3,8 litros) de leche: US$21 .

. Una botella de agua de casi dos litros (68 onzas líquidas): US$26 .

. Salmón fresco: US$30 .

. Un frasco de crema de pistache: US$46 .

. Una bolsa de papas fritas: US$13 .

. Una vela aromática: US$68 .

. Una porción de sopa lista para comer: US$17 .

. Una bolsa de hielos: US$30 .

. Un termo: US$42 .

. Un yogur individual: US$12.

La empleada de Erewhon estimó que, en promedio, los clientes de este supermercado gastan entre US$200 y US$300 en cada visita.

En dónde se encuentran las tiendas de Erewhon en EE.UU.

Erewhon cuenta con 11 sucursales en el país y todas se encuentran en California. La página de la compañía indicó que están en proceso de inaugurar otros tres establecimientos en el Estado Dorado (en West Hollywood, Thousand Oaks y Glendale).

Hasta el momento, Erewhon no ha anunciado planes de abrir más sucursales fuera de California (Facebook/Erewhon)

Las tiendas de Erewhon en California se ubican en las ciudades y vecindarios de:

Beverly Hills

Calabasas

Culver City

Grove

Pasadena

Santa Monica

Silver Lake

Studio City

Venice

Manhattan Beach

Palisades (cerrada temporalmente)

Las personas que no viven en California y que tienen curiosidad de probar los productos de esta marca, pueden adquirirlos por internet. De acuerdo con el sitio de Erewhon, la empresa realiza envíos a todo el país.