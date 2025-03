Visitó la tienda que llaman el “Ross de los ricos” y se sorprendió con los precios de las marcas: “Es espectacular”

Daniella Caíz, una joven conocida por compartir contenido sobre moda y compras en sus redes sociales, visitó Nordstrom Rack, un outlet de lujo en Estados Unidos, y documentó su experiencia en un video que se hizo viral. “Me encontré cosas de Hermès por 150 dólares”, expresó con asombro al descubrir grandes descuentos en marcas exclusivas como Gucci, Ferragamo y Dior. Sorprendida por la organización y limpieza de la tienda, a la que llamó el “Ross de los ricos”, destacó que ofrece productos de alta gama a precios mucho más accesibles.

Nordstrom Rack: el “Ross de los ricos” sorprende con precios accesibles en marcas de lujo

Desde el comienzo del video, Caíz advirtió en su cuenta de TikTok que Nordstrom Rack era un outlet distinto de otros. “Desde que entras, se ve muy diferente a las otras tiendas. Está impecable y todo está muy bien acomodado”, comentó mientras recorría los pasillos. Además de la organización, destacó la variedad de artículos de diseñador a precios rebajados.

El Ross De Los Ricos

Entre los hallazgos que compartió, mencionó bolsos de lujo como Gucci, Ferragamo y Dior, además de perfumes y relojes de gran calidad con descuentos considerables. “Hay demasiada variedad, no solo ropa. Hay perfumes de Prada desde 40 dólares y relojes espectaculares que en otros lugares costarían el doble”, agregó.

Bolsos y accesorios exclusivos con descuentos en Nordstrom Rack

Uno de los aspectos que más impresionó a la creadora de contenido fue la sección de accesorios. “No solo hay bolsas de marca, también hay una gran variedad de perfumes y accesorios de lujo”, mencionó, mientras mostraba estantes llenos de fragancias y joyería de diseño.

La mujer encontró perfumes Hermés por 150 dólares y relojes por 23 dólares Captura de video TikTok @whoisdaniellacaiz

También enfatizó la gran variedad de relojes, entre los que encontró piezas exclusivas con rebajas significativas. “¡Es espectacular! Son marcas que normalmente no encontrarías con estos precios”, aseguró.

La tienda también cuenta con una sección de calzado que captó su atención. “En la parte de los zapatos tampoco se queda atrás. Hay marcas que en otras tiendas cuestan el doble”, mencionó mientras mostraba diseños exclusivos de marcas reconocidas.

¿Nordstrom Rack es realmente el “Ross de los ricos”?

La tiktoker calificó Nordstrom Rack como el “Ross de los ricos”. Sin embargo, varios de los usuarios de esa red social no coincidieron. “Pura gente pretenciosa queriendo marcas que no pueden pagar para aparentar”; “Si eres rico, no vas a comprar ahí” y “Los ricos no compran en outlet o en tiendas más baratas” fueron algunos de los comentarios.

Nordstrom Rack vende productos de distintas temporadas con descuentos; la cadena ofrece artículos exclusivos press.nordstrom.com

Sin embargo, esta tienda departamental es elegida por miles de personas. En ella, los compradores pueden encontrar piezas exclusivas a precios mucho más accesibles, sin sacrificar calidad ni variedad. Desde ropa y accesorios hasta perfumes y calzado, los locales cuentan con una selección de productos que difícilmente se encuentran en otros outlets. “Cuando me dijeron que esta tienda era como un outlet para los ricos, no lo creí, pero ahora lo entiendo”, comentó la tiktoker, sorprendida por la oferta.

Además, destacó la organización y el ambiente del lugar, algo que la diferencia de otras tiendas más caóticas. “Definitivamente, volveré, porque los precios valen totalmente la pena”, concluyó, e incentivó a más personas a visitar este destino de compras.

Otra joven que recomienda Nordstrom Rack: “Ropa de marca con descuento”

Yomara Gourdet, otra joven que recorrió una tienda de Nordstrom Rack, compartió con sus seguidores un video con los artículos de moda y los precios que llamaron su atención. “Aquí es en donde realmente encuentras ropa de marca con descuento”, aseguró.

Según explicó, esta cadena de tiendas es conocida por ofrecer descuentos en marcas de lujo y tiene más de 300 locales en EE.UU., además de ofrecer venta online. Allí es posible encontrar calzado en tendencia y de etiquetas reconocidas con precios más accesibles que en otros sitios.

“En vez de ir a Ross tienen que ir a NordStrom Rack, una tienda de rebajas en la cual puedes encontrar excelentes marcas a buen precio. Aquí encuentras hasta un 70% de descuento en ropa, zapatos y accesorios de marcas originales”, dijo.