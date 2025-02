En San Diego: los conductores que no respeten esta ley estatal empezarán a recibir multas a partir de marzo

En el condado de San Diego, California, el 1° de enero entró en vigencia la ley de Luz Diurna, que tiene como objetivo reducir la cantidad de accidentes de tránsito. La legislación AB-413 limita la proximidad a la que los vehículos pueden aparcar cerca de las sendas peatonales, con el fin de mejorar la visibilidad de peatones y conductores. El período de gracia está por finalizar.

Qué dice y cómo impacta la ley de Luz Diurna

La medida recibió su aprobación por parte de la Legislatura de California en septiembre del 2023 y fue convertida en ley por el gobernador Gavin Newsom el 10 de octubre de ese mismo año. No obstante, su adopción entre las metrópolis del condado estuvo sujeta a un período para que los conductores se adapten.

Desde la entrada en vigor de la medida se autorizaba a las jurisdicciones a emitir solo una advertencia por infracción, a menos que esta ocurriera en un área marcada con pintura roja o un cartel. No obstante, ahora, desde el 1° de marzo, se podrán tomar medidas más enérgicas y sanciones concretas.

La web oficial de San Diego expresa que esta nueva norma se aplica tanto para vehículos privados como así también a los comerciales. Los conductores podrán ser multados si se estacionan en los lugares indebidos, incluso si no hubiera señalización o cordón rojo en la zona prohibida.

La razón que derivó en la ley Diurna de California

Según la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), cerca del 50 por ciento de las lesiones vinculadas a los accidentes de tránsito ocurren cerca de las intersecciones peatonales.

Un contundente dato que brinda la ciudad de San Diego es que, durante 2020, se registraron 1674 muertes de peatones en las intersecciones de Estados Unidos. La tasa de fallecimientos de peatones en California fue casi un 25 por ciento más alta que el promedio nacional.

Lugares prohibidos para estacionar en San Diego

A menos de seis metros de cualquier cruce peatonal: esto incluye cruces con o sin marcas visibles en la vereda.

Áreas con cordones pintados de rojo: aunque la distancia sea menor a seis metros, si el cordón de la vereda está pintado de rojo, está prohibido estacionar cualquier vehículo.

Zonas con ampliaciones de vereda (bulb-outs): en áreas en donde la vereda se extiende hacia la calle, se prohíbe estacionar a menos de 4,5 metros del cruce peatonal.

Las multas para quienes infrinjan la ley B-413

Multa base por infracción : US$65 dólares

: US$65 dólares Tarifa administrativa estatal : US$12,50 dólares

: US$12,50 dólares Monto total de la citación: US$77,50 dólares

La multa se compone de dos partes fundamentales: el cargo principal de US$65 dólares corresponde directamente a la violación de la normativa AB 413, mientras que los US$12,50 representan una tarifa administrativa obligatoria establecida por el estado para cubrir gastos de procesamiento.

Los ciudadanos de San Diego, preocupados por la ley emergente

Algunos residentes se mostraron preocupados sobre la posible pérdida de espacios de estacionamiento en áreas concurridas. Por ejemplo, Annette S. fue entrevistada por Telemundo y expresó: “A veces tenemos que sacrificarnos y aparcar muy lejos, entonces me siento mal por la gente con niños. Los dejan y se instalan en su casa y tienen que correr para aparcar. Pero incluso yo misma, que he dejado la compra muy rápido, me han multado”.