En California: el instante en el que un intruso robó 60 mil dólares en efectivo a los novios durante una boda

Un intruso arruinó la boda de una pareja en California al robar la caja de regalos que contenía 60 mil dólares en efectivo y obsequios, mientras los invitados celebraban. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, que muestran al hombre recorrer el salón durante casi 90 minutos antes de escapar con el botín.

Un intruso roba 60 mil dólares en efectivo y regalos durante una boda

El sábado pasado, George y Nadeen Farahat celebraban uno de los días más importantes de sus vidas. La pareja del Condado de Orange se casó y disfrutaba de la fiesta hasta altas horas de la noche en el Renaissance Banquet Hall de Glendale. Sin embargo, un infiltrado merodeó el lugar sin ser notado por la seguridad: un hombre vestido de negro, captado por las cámaras, se llevó la caja de regalos repleta de dinero y puso fin abruptamente a la celebración.

El ladrón permaneció en el lugar durante 90 minutos: recorrió el salón, pasó junto a familiares de los novios, fue al baño y pidió una bebida en el bar Captura de pantalla ABC 7

“En cuanto supimos lo que había pasado, la música se detuvo, todo se paró de inmediato. Terminé sentada en la pista de baile llorando, rodeada de mis amigos y primos”, dijo la novia, Nadeen, a ABC 7.

Y agregó: “Estuvo observando la pista de baile, a nuestra familia. Da mucho miedo mirar atrás y ver que había un extraño en un evento tan privado e íntimo. Es una violación”.

El ladrón permaneció en la fiesta durante al menos 90 minutos, llegó alrededor de las 23 hs. Durante ese tiempo, recorrió el salón, pasó junto a familiares de los novios, fue al baño e incluso pidió una bebida en el bar. También se movió entre algunas mesas vacías mientras los invitados bailaban. “Fue muy valiente. Creo que incluso le dio propina al bartender”, comentó el novio, George.

El hombre huyó con la caja por un pasillo trasero que desembocaba en un callejón, donde lo esperaba una camioneta negra para escapar. La pareja calcula que el ladrón se llevó (entre el efectivo y los regalos) una suma que alcanza los 100 mil dólares. George dijo que la ceremonia fue “maravillosa hasta que ocurrió el incidente”.

George y Nadeen Farahat se casaron el sábado pasado en el Renaissance Banquet Hall de Glendale Captura de pantalla ABC 7

Y agregó: “Como es tradición en nuestra cultura, la mayoría de la gente da efectivo o cheques como regalo a los recién casados, así que había una caja con todos los sobres, las tarjetas y el dinero de la familia y amigos invitados”.

Los novios ofrecen US$5000 de recompensa tras el robo en su boda

La pareja ofrece una recompensa de US$5000 por cualquier información que conduzca al arresto del responsable. A pesar del desafortunado incidente, buscan mantener una actitud optimista frente a la situación.

“Tratamos de enfocarnos en lo positivo de ese día”, dijo el novio. “Tuvimos una ceremonia maravillosa en nuestra iglesia y una fiesta muy divertida con nuestra familia y amigos, y pudimos celebrar hasta el incidente. Creo que lo más importante es que todos estén a salvo”.

Un hombre se infiltró en un casamiento en California y robó un obsequio valuado entre 80.000 y 100 mil dólares Captura de pantalla ABC 7

Nadeen se muestra igualmente pragmática respecto al robo, mientras que el hecho está bajo investigación por la policía de Glendale. “Alguien dijo que si llueve el día de tu boda, generalmente significa que cosas buenas vendrán. Seguiremos esa misma idea. Estamos realmente agradecidos”, afirmó la novia.

El matrimonio aclaró que no busca donaciones ni crear una cuenta de GoFundMe para recuperar el dinero perdido. Su prioridad es que el hombre sea atrapado y advertir a otras parejas sobre los riesgos de tener grandes cantidades de efectivo y regalos durante una fiesta de casamiento.