Es ciudadana estadounidense, está embarazada y el ICE la detuvo por error en California: “Pensé que me iban a lastimar”

Una ciudadana estadounidense embarazada vivió una experiencia aterradora cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la detuvieron en California. Se trata de Cary López Alvarado, de 28 años, quien fue arrestada por agentes mientras se encontraba en Hawthorne, California, a pocos días de su fecha de parto. La joven, que ya fue liberada, contó que, al parecer, los oficiales la confundieron con una migrante indocumentada y que tuvo miedo por su bebé. “Pensé que me iban a lastimar”, recordó.

Cary López Alvarado fue detenida el 8 de junio durante operativo del ICE en Hawthorne, condado de Los Ángeles. Según explicó a Telemundo, aunque es ciudadana estadounidense —nació en el Hospital de Hollywood— los agentes la confundieron con una migrante indocumentada y la arrestaron junto a su pareja, su hermano —también estadounidense— y otras personas que no tenían consigo documentos.

Durante el operativo, según relató la mujer, los oficiales la sujetaron por ambos brazos a pesar de su evidente embarazo avanzado. Entonces, ella intentó proteger a su bebé: “Me agaché cómo para resguardar mi vientre, porque tenía miedo de que me fueran a lastimar”.

La mujer les dijo a los agentes que tenía una fecha de parto cercana, prevista para el 17 de junio, y además era ciudadana estadounidense. Sin embargo, eso no evitó que fuera detenida.

Una mujer estadounidense embarazada fue detenida en medio de las protestas en Los Ángeles

Cary López Alvarado le explicó a los agentes que estaba a días de dar a luz, pero los oficiales insistieron en su arresto. “Les dije que mi bebé nacería el 17 de junio, pero me respondieron: ‘Tu bebé nacerá aquí, pero tú eres de México, ¿verdad?’”. Entonces, ella aseguró que no era mexicana, sino estadounidense, pero de todos modos la detuvieron.

“Yo soy nacida aquí. Si me mandan fuera de EE.UU. van a tener que volver para atrás porque yo soy nacida en Los Ángeles, nací en el hospital de Hollywood”, le repitió a las autoridades.

Organizaciones civiles promigrantes de California se organizan ante las redadas del CBP y el ICE

La joven explicó que, aunque no se opuso al arresto, los oficiales no parecieron tener en cuenta su embarazo. “No me resistí ni nada. No puedo defenderme, estoy embarazada”, expresó.

Poco después, la mujer fue liberada y experimentó un fuerte dolor abdominal, por lo que fue hospitalizada para prevenir problemas con su embarazo.

Su madre, María Alvarado, le dijo a Telemundo que su hijo, también estadounidense, fue detenido supuestamente por no tener documentos y que ahora podría terminar en una corte federal.

Las banderas mexicanas, protagonistas en las protestas en Claifornia JIM VONDRUSKA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, detalló que lo acusaron de “dos cargos de agresión” que no corresponden porque “no agredió” a los agentes, sino que “él fue agredido”, una situación que de acuerdo a su relato quedó grabada. “Hay pruebas”, aseguró.

La detención de López Alvarado ocurrió durante una serie de redadas de inmigración que se intensificaron en los últimos días en Los Ángeles y que generaron fuertes protestas en la comunidad latina.