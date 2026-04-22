Es hondureño, tiene 18 años y ahora podría ser deportado por manejar sin licencia de conducir en EE.UU.

El estudiante hondureño de secundaria Axel Ríos fue detenido el 27 de marzo en Dunwoody, Georgia, por no respetar una señal de “Stop” y conducir sin licencia. Luego, fue trasladado a la cárcel del condado de DeKalb, donde detectaron una orden de deportación vigente. Por ese motivo, quedó bajo custodia migratoria. Su familia y su abogado buscan frenar su expulsión a Honduras.

Detención en Georgia: cómo una falta vial activó el caso migratorio del joven hondureño

Según informó FOX 5 Atlanta, la policía de Dunwoody detuvo al joven, estudiante de tercer año en Dunwoody High Schooltras observar que no se detuvo en una señal de alto. Durante el control, los agentes constataron que no tenía licencia de conducir, una falta que en Georgia puede implicar el arresto.

La situación del joven empeoró cuando las autoridades ingresaron al sistema del condado. En ese momento, los oficiales detectaron una orden de retención migratoria y lo entregaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 29 de marzo.

Luego lo trasladaron al Folkston ICE Processing Center, donde permanece detenido desde hace varias semanas.

El joven fue arrestado por no respetar una señal de “Stop” y conducir sin licencia Captura Fox 5 Atlanta

Su abogado, Alexandros Cornejo, explicó a FOX 5 Atlanta que existe una orden final de deportación. Señaló que eso permite ejecutar la expulsión en cualquier momento.

Cornejo afirmó que este es “un momento crucial” y sostuvo que el joven “no es” el tipo de persona contra la que deberían dirigirse estas acciones.

La madre explicó que migraron por violencia doméstica y que el joven creció en Estados Unidos Captura Fox 5 Atlanta

Antecedentes del caso: llegada a EE.UU., pedido de asilo y orden de deportación

Axel Ríos llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Su madre, Kelin Ríos, explicó a FOX 5 Atlanta que lo llevó desde Honduras en un contexto de violencia doméstica. El objetivo de la mujer era solicitar asilo.

La familia vivió en Florida y luego se trasladó a Georgia. Según indicó, ese cambio pudo ser el que provocó que dejaran de recibir notificaciones clave del proceso migratorio.

Ese factor tuvo consecuencias en el expediente: cuando una persona no responde a citaciones, el proceso puede avanzar en ausencia. En ese marco, se emitió una orden final de deportación en su contra.

Las autoridades lo entregaron al ICE, que lo mantiene bajo custodia en un centro de detención Captura Fox 5 Atlanta

La madre afirmó que su hijo “no conoce Honduras” y que solo conserva algunos recuerdos de ese lugar. Kelin Ríos sostuvo que la situación es difícil y expresó que estar sin Axel “ha sido muy duro”. Además, afirmó que el adolescente “no es una mala persona”.

El representante legal señaló que reunieron cartas de apoyo de la escuela y de la comunidad. Indicó que buscan demostrar la integración del joven, jugador de fútbol escolar, cuya vida se desarrolla en Estados Unidos. Además, esperaba reunirse con autoridades del ICE el martes 21 de abril para exponer el caso.

Tras el traslado a la cárcel del condado, detectaron una orden de deportación vigente Captura Fox 5 Atlanta

Qué informó el ICE sobre el arresto y la orden de remoción en Georgia

Desde el ICE explicaron a FOX 5 Atlanta que el joven ingresó a Estados Unidos el 25 de junio de 2014 por el Valle del Río Grande, en Texas. Además, el organismo indicó que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 1° de septiembre de 2015.

La agencia federal sostuvo que el hondureño permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso de remoción.