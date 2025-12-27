Adiós al “cafecito” barato en Miami: histórico local cubano cierra tras pagar US$132 por una caja de huevos

Durante casi 45 años, Las Palmas fue un punto de encuentro para oficinistas, turistas, obreros y empresarios en el centro de Miami, Florida. Con su emblemático arroz con frijoles y el famoso cafecito, se convirtió en un ícono de la ciudad. Sin embargo, el restaurante bajó sus persianas para siempre.

Cerró Las Palmas, un ícono latino del centro de Miami

Mario Magalhaes, de 31 años, heredó el negocio de su padre hace nueve años, antes de su fallecimiento. Sobre el día del cierre, que coincidió con el cumpleaños de su padre, recordó: “Fue poético, de alguna manera”.

“Es como una mala ruptura”, admitió en entrevista con CNN. “Para ser honesto, he estado evitando de cierta manera volver, pasar frente al lugar”, agregó.

El cierre se anunció a través de una publicación en el perfil de Instagram de Las Palmas el 10 de noviembre: “¡Eso es todo, amigos! Después de 45 años sirviendo a la comunidad del centro de Miami, 9 bajo nuestro mando, ha llegado el día en que debemos cerrar nuestras puertas por última vez“, dijo junto a un video en el que se repasó la vibrante actividad del local.

“Hemos superado muchos altibajos, todo gracias a ustedes. Sin ustedes no habríamos llegado tan lejos. Gracias a ustedes hemos podido hacer tantas cosas: alimentar a las personas sin hogar, recaudar fondos para las víctimas de desastres naturales, para niños con enfermedades terminales, y tantas buenas causas”, concluyó el mensaje.

Por qué cerró Las Palmas: inflación, caída del turismo y miedo a deportaciones

El aumento de los precios de insumos básicos golpeó fuertemente a Las Palmas. Magalhaes relató: “La caja de 15 docenas de huevos, 180 huevos, subió de precio hace apenas tres meses, en 2025, a US$132, cuando antes esa misma caja costaba US$20″.

A pesar del incremento de costos, mantuvo el precio de algunos productos, como el cafecito, por razones culturales. “Es algo que es parte de la cultura, algo muy de Miami, y es raro y anormal pagar más de un dólar por un cafecito o un espresso en Miami”, precisó.

Las Palmas era una cafetería cubana de Miami que debió cerrar por la falta de turismo y por el temor de la comunidad latina a las deportaciones Instagram@palmasmiami

La caída del turismo internacional, esencial para un restaurante ubicado cerca del puerto de cruceros, fue otro factor determinante.

“La gente se está poniendo nerviosa de venir aquí, tienen miedo de ser detenidos, ¿sabes?”, explicó el empresario gastronómico.

En tanto, el Pew Research Center señaló en un informe que el 52% de los latinos teme que ellos, un familiar o un amigo cercano puedan ser deportados, incluso siendo residentes legales o ciudadanos.

Magalhaes intentó diversas medidas para mantener el negocio a flote. Organizó noches de comedia, karaoke, fiestas al aire libre y colaboró con artistas locales y eventos como la Miami Music Week. “Intentamos todo”, comentó.

Pese a los esfuerzos, la combinación de inflación y caída del turismo volvió insostenible el restaurante, que también apoyó causas sociales: alimentó a personas sin hogar y recaudó fondos para víctimas de desastres naturales y niños con enfermedades terminales.

La cafetería Las Palmas se había vuelto en un punto de encuentro de la comunidad de Miami Instagram@ palmasmiami

Las Palmas, el restaurante que reflejaba la identidad latina de Miami

Para Magalhaes , Las Palmas representaba más que un negocio. “Me gusta pensar que Las Palmas me daba un pulso de la sociedad. Cualquiera podía entrar: el conserje del edificio de al lado o el dueño de esos mismos edificios”.

“Era hermoso porque los ‘grandes’ podían venir, pero no era pretencioso. Todos podían estar ahí, nunca sabías quién entraría ni con quién hablarías, y eso era lo bonito”, recordó el ahora expropietario.