Todas las leyes que benefician a los inmigrantes en Illinois y que entrarán en vigor en 2026

Illinois avanzó en los últimos meses con un paquete de leyes que refuerza la protección de la comunidad inmigrante y amplía derechos en áreas sensibles como la educación, la salud, la justicia y el cuidado infantil. Varias de estas normas comenzaron a regir de inmediato, pero tienen fechas de implementación a partir de enero, mientras otras fijaron su vigencia total para 2026.

HB 1312: Protección integral en tribunales, hospitales, universidades y guarderías de Illinois

Firmada por el gobernador JB Pritzker en Chicago, durante un acto en Little Village junto a legisladores y organizaciones comunitarias, la HB 1312 consolidó una serie de protecciones para que las familias inmigrantes puedan desarrollar su rutina diaria sin temor a operativos federales de inmigración.

Un comunicado de la oficina del gobernador explicó que el objetivo central consiste en garantizar que actividades básicas, como llevar a un hijo a una guardería, asistir a una audiencia judicial o recibir atención médica, no se convirtieran en situaciones de riesgo.

Entre los puntos centrales de la HB 1312 se destacan:

Responsabilidad de agentes federales : la norma incorporó el llamado Illinois Bivens Act, que habilitó acciones civiles contra agentes de seguridad que violaran de manera consciente la Constitución de Illinois o de Estados Unidos durante operativos de inmigración de carácter civil. Esta herramienta abrió una vía legal directa para las personas afectadas.

: la norma incorporó el llamado Illinois Bivens Act, que habilitó acciones civiles contra agentes de seguridad que violaran de manera consciente la Constitución de Illinois o de Estados Unidos durante operativos de inmigración de carácter civil. Esta herramienta abrió una vía legal directa para las personas afectadas. Acceso seguro a los tribunales : se creó la Court Access, Safety, and Participation Act, que prohibió los arrestos civiles de inmigración dentro y en los alrededores de los tribunales cuando las personas asistieran a determinados procesos judiciales estatales. Además, se estableció la posibilidad de reclamar daños civiles por detención ilegal, con indemnizaciones de hasta 10.000 dólares si el arresto se produce a sabiendas.

: se creó la Court Access, Safety, and Participation Act, que prohibió los arrestos civiles de inmigración dentro y en los alrededores de los tribunales cuando las personas asistieran a determinados procesos judiciales estatales. Además, se estableció la posibilidad de reclamar daños civiles por detención ilegal, con indemnizaciones de hasta 10.000 dólares si el arresto se produce a sabiendas. Privacidad en hospitales : la ley dio origen a la Health Care Sanctity & Privacy Law, que impidió la divulgación indebida de información médica protegida. Todos los hospitales generales de atención aguda deben adoptar políticas claras sobre cómo interactuar con agentes del orden antes del 1° de enero de 2026, mientras que el resto de los centros hospitalarios tiene plazo hasta el 1° de marzo de ese año.

: la ley dio origen a la Health Care Sanctity & Privacy Law, que impidió la divulgación indebida de información médica protegida. Todos los hospitales generales de atención aguda deben adoptar políticas claras sobre cómo interactuar con agentes del orden antes del 1° de enero de 2026, mientras que el resto de los centros hospitalarios tiene plazo hasta el 1° de marzo de ese año. Resguardo en universidades : se modificó la Public Higher Education Act para impedir que las instituciones tomen decisiones basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes y empleados, salvo obligación legal expresa. Las universidades deben presentar, antes de enero de 2026, procedimientos específicos para evaluar pedidos de ingreso de fuerzas de seguridad a los campus.

: se modificó la Public Higher Education Act para impedir que las instituciones tomen decisiones basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes y empleados, salvo obligación legal expresa. Las universidades deben presentar, antes de enero de 2026, procedimientos específicos para evaluar pedidos de ingreso de fuerzas de seguridad a los campus. Protección en guarderías: la HB 1312 también reformó la Child Care Act. A partir de estos cambios, los centros de cuidado infantil no pueden compartir información sobre el estatus migratorio de niños o familiares. Además, se exige que las guarderías con licencia adopten planes de acción ante la presencia de agentes y protocolos de notificación a padres si se solicitan datos personales, con fecha límite en enero de 2026.

HB 3247: escuelas seguras para todos en medio de los operativos federales

La HB 3247, conocida como Safe Schools for All Act, fue promulgada en agosto de 2025, tras meses de preocupación en comunidades de Chicago y suburbios cercanos, donde se registró un aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según informó Fox News, la ley respondió a episodios como la denominada “Operation Midway Blitz”, que generó protestas y denuncias por el clima de temor instalado alrededor de centros educativos y edificios públicos.

Esta norma se complementó con los objetivos de la HB 1312, con la diferencia que cuenta con un énfasis particular en el ámbito educativo y comunitario.

En materia escolar, la nueva norma impone:

Prohíbe que se niegue a un niño la educación pública gratuita hasta la escuela secundaria mientras se encuentre en el estado debido a su estatus migratorio o ciudadanía.

Prohíbe que una escuela excluya a un niño o a una persona asociada de la participación o le niegue los beneficios de cualquier programa o actividad debido a su estatus migratorio o ciudadanía.

Establece que una escuela no debe utilizar criterios, medidas ni métodos administrativos que tengan el efecto de excluir de la participación o negar los beneficios de cualquier programa o actividad debido al estatus migratorio, real o percibida, de un niño o una persona asociada.

Prohíbe que una escuela amenace con divulgar información sobre o relacionada con el estatus migratorio o ciudadanía.

Establece que una escuela no debe permitir que un agente de inmigración ingrese a las instalaciones del distrito escolar por ningún motivo, sin proporcionar una identificación válida, una declaración escrita de propósito y una orden judicial válida. En la medida de lo posible, debe recibir la aprobación del superintendente del distrito escolar o del director de la escuela chárter y de su asesor legal.

Permite que cualquier parte perjudicada por una violación de las disposiciones presente una demanda civil a más tardar dos años después de que ocurrió el episodio.

HB 460: ayuda financiera para estudiantes indocumentados desde 2026

Otra de las leyes clave que entrará en vigor el 1° de enero de 2026 es la House Bill 460, que amplió el acceso a ayuda financiera estatal y local para estudiantes indocumentados. La norma extendió la elegibilidad a becas, subvenciones, estipendios y otros programas financiados por el estado a todos los residentes de Illinois, sin importar su situación migratoria.

El proyecto, firmado por el gobernador en agosto, se apoyó en iniciativas previas como la RISE Act de 2019 y el sistema de “Alternative Application”, que ya permitían a algunos estudiantes sin estatus regular solicitar asistencia bajo condiciones limitadas. La HB 460 eliminó esas barreras y abrió el abanico completo de ayudas disponibles para residentes.