Es mexicana y dejó a su familia en Los Ángeles: las redadas del ICE la llevaron a autodeportarse después de 36 años en EE.UU.

Regina Higuera, una migrante mexicana, tomó la decisión de volver a Tijuana, México, de forma voluntaria tras vivir más de 36 años en Los Ángeles.

Cómo fue la llegada de Regina Higuera a México

Según consignó CBS News, Higuera cruzó la frontera de Los Ángeles con Tijuana el pasado sábado 14 de junio, en el marco de las protestas en La Gran Naranja por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“Fue de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi vida. Le dije a mis hijas que no quiero que lloren”, aseveró la migrante mexicana en diálogo con el medio citado.

Al llegar a Tijuana, Higuera fue el aeropuerto para tomar un vuelo hacia Guerrero, su ciudad natal. Esta era la primera vez que regresaba desde que emigró a Estados Unidos.

Por qué decidió “autodeportarse” de Estados Unidos

Julia Ear, la primogénita de Higuera, tuvo un diálogo con CBS News sobre las razones detrás de la “autodeportación” de su madre. En ese sentido, reconoció que la mexicana tenía miedo de ser expulsada de forma improvista.

“Ella tomó la decisión por miedo. Una de las cosas que más temía era ser deportada sin su consentimiento”, dijo Ear sobre los temores que tenía su madre por su situación migratoria.

Regina Higuera (centro) dejó consigo a su esposo, tres hijas y tres nietos Youtube/Primer Impacto

Regina Higuera vivi+o en Los Ángeles desde los 15 años. Se desempeñaba como trabajadora textil y nunca logró resolver su estatus migratorio.

“Ella no era ilegal porque quería. No hay ningún beneficio de ser ilegal. Si son indocumentados, es porque no tienes otra opción”, aseveró la hija.

Cómo se pueden autodeportar los migrantes indocumentados en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) recomienda el uso de la aplicación móvil CBP Home a las personas que decidan “autodeportarse” y no ser detenidos por las redadas del ICE.

A través de la aplicación CBP Home los migrantes indocumentados podrán autodeportarse con "beneficios" CBP Home

CBP Home brinda servicios otorgados por Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Entre los mismos se ubica la “asistencia de la autodeportación voluntaria” que incita la “salida de extranjeros ilegales en EE.UU.”, según consignó el sitio web oficial de DHS.

Para autodeportarse por medio de la aplicación, se deben cumplir una serie de pasos: