Es migrante latino y el ICE lo detuvo después de un ataque cardíaco, aunque su hijo es miembro de las Fuerzas Armadas

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a un migrante latino en California con una grave insuficiencia renal. Su hijo es miembro de las Fuerzas Armadas.

La detención del migrante en manos del ICE

Se trata de Julio César Peña, a quien el ICE detuvo el pasado 8 de diciembre en la puerta de su casa en Glendale, mientras intentaba resistirse. Un vecino, que filmó la situación, gritó en ese momento que se trataba de una persona con una “condición médica”.

Según Lidia Romero, esposa del detenido, Peña había salido del hospital por un ataque cardiaco cuatro días antes de su arresto, dijo en diálogo con Telemundo.

El latino de 43 años tiene una insuficiencia renal grave, por la cual debe realizarse diálisis cuatro veces por semana. Por ello, la familia está muy preocupada por el estado de salud actual del hombre, de quien no se conoce su paradero.

Dónde está detenido el migrante latino

Luego de ser arrestado el 8 de diciembre, el ICE envió a Peña al Centro de Detención de Los Ángeles y luego a una instalación federal en la localidad de Adelanto.

Allí su estado de salud empeoró, por lo que fue enviado a un hospital. Sin embargo, desde ese momento su familia desconoce su paradero.

El migrante detenido debe realizarse diálisis 4 veces por semana debido a la grave insuficiencia renal que padece Shutterstock

Según un informe de MS Now, compartido por el Centro de Defensa Legal de Migrantes (IDLC, por sus siglas en inglés), Peña permanece las 24 horas del día esposado a la cama de un hospital y con guardias dentro de la habitación que lo vigilan.

Su hijo, Julio César Peña Jr., quien es miembro activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU., contó que pudo visitarlo en una única ocasión.

Del encuentro detalló que su padre se veía en mala condición de salud, que había perdido mucho peso y que llevaba tres chaquetas debido al frío que hacía.

Sumado a ello, su padre le dijo que lo habían hecho dormir en el suelo con ropa de cama que no le era suficiente y que, además, algunos oficiales lo habían maltratado. Le expresó: “Junior, tienes que ayudarme a salir o voy a morir aquí dentro”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a Telemundo: “Para muchos de los extranjeros bajo nuestra custodia, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

La situación legal del migrante latino de 43 años con problemas renales que detuvo el ICE en California

Debido a que Junior es miembro de las Fuerzas Armadas, la familia estaba en medio de un trámite para regularizar la situación legal en Estados Unidos de su padre.

La familia estaba regularizando su situación debido a que su hijo es miembro de las Fuerzas Armadas, ahora la preocupación es que recupere su libertad (foto ilustrativa) Freepik - Freepik

Viridiana Chabolla, abogada de familia, manifestó al respecto: “Las cosas se les adelantaron”. Ahora la principal preocupación es sacarlo de detención.

La defensa envió documentos a la Corte en los que le solicitan a la justicia que se revele la ubicación de Peña, así como que se facilite la comunicación con sus representantes y familiares y, sobre todo, que sea puesto en libertad o le den fecha de audiencia para salir bajo fianza.

El DHS detalló que el latino se encuentra detenido acusado de haber sido deportado en el pasado y haber reingresado al país en 2005, lo que se considera un delito grave.