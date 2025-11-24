Cómo localizar a los inmigrantes detenidos por el ICE y la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte

Hay una herramienta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que las familias en Carolina del Norte y cualquier parte de Estados Unidos pueden utilizar en línea para localizar los nombres de los migrantes detenidos. Es útil para que las personas conozcan toda la información necesaria de sus parientes que se encuentran bajo custodia de la autoridad federal.

Cómo localizar los nombres de los migrantes detenidos por el ICE en Carolina del Norte

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, el ICE dispone de una herramienta online en la que, con la información biológica del migrante, los familiares o amigos pueden encontrar dónde se encuentra detenido su pariente.

El ICE cuenta con centros de detención en muchos estados Alex Brandon - AP

Cabe aclarar que los extranjeros que sean detenidos en Carolina del Norte no necesariamente serán trasladados a un centro ubicado en este estado, sino que pueden ser transferidos a cualquier otra jurisdicción en la que haya disponibilidad para recibir a nuevos detenidos.

Al tiempo, en caso de que la persona no aparezca en la herramienta mencionada, también hay otras dos opciones para buscar la información:

Contactarse con la Oficina de Detención y Deportación del estado (en inglés).

En caso de saber dónde está detenida la persona, comunicarse directamente con el centro de detención correspondiente (en inglés).

Cómo utilizar la herramienta del ICE para localizar migrantes detenidos en Carolina del Norte

En primera instancia, el ICE aclara que su herramienta incluye a los detenidos que lleven más de 48 horas bajo custodia de la agencia. La página pide completar el número A del detenido, que consta de una cifra de nueve dígitos (si tiene menos, hay que agregar ceros al principio).

Luego, otro dato a completar es el país de origen de la persona que se busca. Con esos dos campos, la herramienta hace su trabajo automáticamente y brindará de forma inmediata la información requerida.

El ICE cuenta con una herramienta en línea para conocer el paradero de los detenidos ICE

En caso de no conocer el número A del detenido, el sitio pedirá más datos para complementarlo:

Nombre de pila.

Apellido.

País de origen.

Mes, día y año de nacimiento.

Otro dato importante a tener en cuenta es que esta funcionalidad no revelará información sobre los detenidos que sean menores de 18 años.

Cuántos centros de detención del ICE hay en Carolina del Norte

Según el sitio oficial del ICE, en el estado hay actualmente solo un centro de detención disponible, ubicado en el condado de Alamance.

Para buscar información sobre un detenido alojado en este centro, se puede llamar al (336) 570-6317 durante las 24 horas del día. Al contactarse, es importante tener a mano la información biográfica de la persona.

De momento, el ICE solo tiene un centro de detención activo en Carolina del Norte Archivo

Los horarios de visita dependen de la unidad en la que se encuentre alojada la persona detenida. El centro asigna horarios específicos por housing unit y varían. Por lo tanto, es vital llamar previamente para confirmar el horario correspondiente antes de acudir.

Los visitantes adultos deben presentar una identificación oficial válida y verificable, mientras que los menores necesitan ingresar acompañados por un adulto responsable.

A su vez, no se les permitirá que permanezcan sin supervisión en la sala de espera, la sala de visitas ni en ninguna otra área.