Es oficial: qué pasa si no se tramita la Real ID en San Francisco antes del 7 de mayo y cómo aplica para migrantes

La ciudad de San Francisco comienza a aplicar, desde el 7 de mayo, los requisitos exigidos por el gobierno federal en relación con la documentación aceptada para vuelos domésticos y accesos a edificios oficiales. A partir de esa fecha, las licencias de conducir o identificaciones emitidas por el estado de California que no cuenten con la marca de la Real ID perderán validez como credenciales federales. La medida fue dispuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se implementa de manera uniforme en todos los estados.

Esta normativa responde a una política de seguridad que lleva casi dos décadas en marcha y que exige a los estados emitir documentos con criterios de verificación más estrictos.

Qué pasa si no se gestiona la Real ID a tiempo

Las personas que no gestionen la tarjeta antes del 7 de mayo no podrán abordar vuelos nacionales ni acceder a edificios federales donde se exige identificación reforzada. Esta situación podría impactar directamente en quienes viajan por trabajo, razones médicas o familiares, y no cuenten con otra documentación válida como pasaporte o visa. La exclusión será inmediata y sin contemplaciones de excepciones por retrasos o desconocimiento.

Si bien la licencia de conducir sin la marca de Real ID continuará vigente como permiso de manejo, dejará de ser reconocida como identificación federal. Esto significa que su uso quedará restringido al ámbito local y no servirá en terminales aéreas ni en oficinas gubernamentales de carácter nacional.

Cómo se obtiene el documento en California

El trámite para obtener la Real ID se realiza únicamente de manera presencial en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Para iniciar el proceso, es obligatorio presentar múltiples documentos que acrediten identidad, residencia en California y presencia legal en el país. Entre los papeles aceptados se encuentran: el acta de nacimiento, el pasaporte estadounidense, el número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio actualizados.

En el caso de residentes que cuenten con estatus migratorio temporal o protección legal, también deben incluirse formularios correspondientes, como el permiso de trabajo o el formulario I-94. Las oficinas del DMV no aceptan copias, documentos vencidos ni presentaciones digitales. La verificación es manual y puede demorar en función de la carga de trabajo de cada oficina.

Cuáles son las diferencias entre licencias estándar y Real ID

La Real ID se distingue visualmente por una estrella dorada en la parte superior derecha del documento. Esa marca indica que cumple con los parámetros federales de seguridad definidos por el DHS. La licencia estándar no lleva esa estrella y no puede usarse como credencial federal. Ambos documentos permiten conducir en California, pero solo uno sirve para abordar vuelos o ingresar a instalaciones gubernamentales restringidas.

La diferencia entre ambas licencias está en su validez a nivel nacional. La Real ID permite su uso en aeropuertos, bases militares y edificios federales. La estándar, en cambio, se limita a funciones estatales.

Qué otros documentos aceptará la TSA

La TSA permitirá presentar documentos alternativos a la Real ID, siempre que estén vigentes y sean originales. Entre ellos se encuentran el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residencia permanente, la visa vigente, el permiso de trabajo (EAD) y la credencial militar. Estos documentos deben pertenecer a la persona que viaja y serán solicitados en los controles de seguridad sin excepción.

No se admitirán copias, fotografías ni versiones digitales de las identificaciones. Tampoco se aceptarán documentos vencidos, aunque estén acompañados de constancias de renovación. La TSA exige que cada pasajero mayor de 18 años muestre un documento aprobado en el momento de pasar por el control de seguridad, antes de ingresar a las zonas de embarque.

Por qué se implementa esta medida

La Real ID surge como una respuesta a las fallas detectadas en los controles de identidad previos al año 2001. Tras los atentados del 11 de septiembre, el Congreso impulsó la creación de una normativa que exigiera a los estados adoptar estándares mínimos de seguridad en la emisión de documentos. La ley fue aprobada en 2005 y su implementación se fue postergando hasta que el DHS definió el 7 de mayo de 2025 como fecha límite.

La tarjeta busca garantizar que todas las identificaciones utilizadas para ingresar a zonas sensibles respondan a criterios uniformes, con respaldo documental y verificación de identidad más rigurosa. La norma se aplica a todos los estados y no contempla excepciones regionales.

Qué impacto tendrá en la población

Se espera que, en las semanas previas a la entrada en vigencia, las oficinas del DMV registren un aumento en la demanda de turnos. Esto podría generar demoras y dificultades para quienes inicien el trámite a último momento. Además, muchas personas podrían verse afectadas si desconocen que su licencia estándar no será válida en aeropuertos a partir de mayo.

La falta de documentación adecuada podría provocar la cancelación de viajes, pérdida de vuelos o impedimentos para ingresar a edificios federales. Las autoridades recordaron que no se contemplarán situaciones excepcionales, por lo que resulta necesario contar con un documento válido a tiempo si se planea volar o realizar trámites oficiales.

Cómo informarse sobre el trámite

El Departamento de Vehículos Motorizados de California mantiene actualizada la información sobre la Real ID en su sitio web oficial, y pueden consultarse los requisitos, documentos necesarios y centros de atención disponibles. También está habilitada una herramienta en línea para verificar qué documentación debe presentarse según cada situación personal.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional publica en su sitio federal las políticas vigentes, fechas clave y tipos de documentos aceptados por la TSA. Estos recursos permiten planificar con antelación y reducir el margen de error al momento de presentar la documentación.