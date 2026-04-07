Quién es Steve Hilton, el migrante y candidato de Trump que busca revivir el “sueño californiano”

El 2 de junio son las elecciones primarias en California. Entre los candidatos más populares dentro del Partido Republicano se encuentra Steve Hilton, un empresario nacido en Reino Unido que prevé restaurar el “sueño californiano” y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Hijo de inmigrantes y figura en Reino Unido: quién es Steve Hilton

Stephen Glenn Charles Hilton nació el 25 de agosto de 1969 en Londres, Reino Unido. Es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron del comunismo en 1956. Dicha experiencia familiar marcó su visión contra la burocracia centralizada y a favor de las libertades individuales, según consignó en su biografía oficial.

Los padres de Hilton huyeron del comunismo en Hungría para empezar una nueva vida en Inglaterra Instagram/@stevehiltonx

“Una de las cosas más importantes de mi historia familiar es sentir esa suerte de nacer en un país libre”, dijo el empresario en una entrevista con KQED News. “Conforme crecí, me di cuenta de la diferencia entre la libertad que teníamos y la vida que mi familia en Hungría llevaba con el comunismo".

Al establecerse en Reino Unido, su madre trabajó en una zapatería y su padrastro en el sector de la construcción. Su padre biológico, quien falleció cuando Steve era niño, fue el portero del equipo nacional de hockey sobre hielo de Hungría.

El esfuerzo de sus padres impulsó su trayectoria profesional. Luego de asistir a la escuela Christ’s Hospital, obtuvo su título de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.

La trayectoria política y empresarial de Steve Hilton en Reino Unido

Poco después de graduarse, se convirtió en una figura clave tanto en el ámbito empresarial como en el Partido Conservador británico. Durante la administración de Margaret Thatcher, participó de forma activa en una campaña de elecciones generales.

Steve Hilton trabajó en el Partido Conservador británico durante la administración de Margaret Thatcher

Dos años después, se incorporó a la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, donde tuvo la oportunidad de cofundar la consultora Good Business y el galardonado restaurante londinense The Good Cook.

Hilton regresa a la política en 2005 para desempeñarse como Jefe de Estrategia del exministro David Cameron. En esta función, dirigió la campaña del británico para el liderazgo del partido y luego trabajó como su asesor principal en el 10 de Downing Street.

Con estos cargos públicos, un informe de The New York Times lo destaca como “el creador de la imagen modernizada del Partido Conservador británico”.

Steve Hilton: su mudanza a EE.UU. y comienzo en los medios de comunicación

En 2012, Hilton decide mudarse con su familia a Silicon Valley. Al asentarse en EE.UU., comienza a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford conocido como “d.school”.

Luego cofunda Crowdpac, una plataforma de financiación colectiva política diseñada para ayudar a candidatos independientes a recaudar fondos. En la actualidad, trabaja en una plataforma tecnológica de asesoramiento para padres.

En medio de sus proyectos educativos y empresariales, Hilton fue presentador desde 2017 del programa The Next Revolution en Fox News. También es el creador de los proyectos The Rebel Base, The Daily California y ha escrito varios libros como More Human, que aboga por la descentralización del poder y el retorno a una escala humana.

Anuncio de candidatura y cuáles son sus pilares de campaña

El 25 de abril del año pasado, el presentador anunció su precandidatura para la gobernación de California. Con la “búsqueda de libertad” como premisa, prevé ayudar a los trabajadores a conseguir su “sueño californiano”.

“Hay que terminar con el partido que nos metió en este lío [en referencia al Partido Demócrata]. Es hora de salir del fracaso de los demócratas. Es hora de un nuevo futuro”, dijo en su anuncio.

Bajo su plataforma, denominada “Golden Ticket”, y acompañado por la exsenadora demócrata Gloria Romer como candidata a vicegobernadora, Hilton busca implementar las siguientes medidas, según estipula su sitio web:

Reforma fiscal : propone eliminar el impuesto sobre la renta para quienes ganen menos de US$100 mil anuales y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores.

: propone y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores. Vivienda y costo de vida: busca restaurar el “sueño californiano” de la vivienda unifamiliar al oponerse a las políticas de densificación obligatoria, reformar las leyes ambientales (como CEQA) que bloquean la construcción y reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón.

busca restaurar el de la vivienda unifamiliar al oponerse a las políticas de densificación obligatoria, reformar las leyes ambientales (como CEQA) que bloquean la construcción y reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón. Educación : prevé que el 100% de los estudiantes cumplan con los estándares estatales de matemáticas e inglés . Propone otorgar calificaciones públicas a cada escuela y maestro, además de promover la elección de escuela.

: prevé que el 100% de los estudiantes . Propone otorgar calificaciones públicas a cada escuela y maestro, además de promover la elección de escuela. Gestión de recursos y desastres: planea revivir la industria maderera local para gestionar mejor los bosques y reducir el riesgo de incendios forestales. También busca reducir las facturas de electricidad a la mitad reenfocando a las empresas de servicios públicos.

planea revivir la industria maderera local para gestionar mejor los bosques y reducir el riesgo de incendios forestales. También busca reducir las facturas de electricidad a la mitad reenfocando a las empresas de servicios públicos. Seguridad e inmigración: busca terminar con las políticas de “estado santuario” y cooperar plenamente con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias.

Sus políticas han resonado con los republicanos. De acuerdo con la encuesta realizada por Emerson College Polling / Inside California el 11 de marzo, el 38% de los republicanos se inclinaba por Hilton, mientras que el 34% por el alguacil Chad Bianco.

Cómo es el vínculo de Donald Trump con Steve Hilton

Hilton mantiene un vínculo estrecho y estratégico con el presidente Donald Trump y su administración. En una entrevista con Politico, se comprometió de manera formal a revertir las leyes de “estado santuario” de California.

“No tendremos políticas de santuario de ningún tipo en California”, dijo. “Mi administración será un socio claro con el gobierno federal para asegurarse de que todas las leyes se apliquen de forma plena”.

El pasado 6 de abril, el presidente Trump anunció su respaldo a Hilton desde su cuenta de Truth Social, donde prometió apoyo federal para su candidatura a gobernador.

El presidente de Estados Unidos mostró su apoyo al candidato republicano y remarcó que le brindaría apoyo federal Truth Social/@realDonaldTrump

“Steve Hilton cuenta con mi apoyo total e incondicional. Será un gran gobernador y, lo más importante, ¡nunca los defraudará!“, escribió Trump.

¿Steve Hilton puede presentarse como candidato en las elecciones a gobernador?

Una de las dudas sobre el precandidato es si puede ser gobernador de California. Tras naturalizarse como ciudadano estadounidense en 2021, la ley le permite ejercer el cargo en caso de ganar las elecciones del 3 de noviembre.

Arnold Schwarzenegger fue el primer gobernador de California nacido en el extranjero, un hecho que no sucedía desde 1862 MARK J. TERRILL - AP

Un ejemplo de esto es el caso de Arnold Schwarzenegger, que fue el primer gobernador de California nacido en el extranjero desde 1862. El actor nació en Austria y se nacionalizó el 17 de septiembre de 1983.

A nivel federal, las limitaciones constitucionales están en la presidencia de Estados Unidos, dado que la Constitución exige ser ciudadano por nacimiento.