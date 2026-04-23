Entradas para el FIFA Fan Fest del Mundial en Los Ángeles: quiénes entran gratis y cuánto cuesta el boleto general

Faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en EE.UU., México y Canadá. Para que los fanáticos disfruten de los primeros partidos, se va a celebrar el FIFA Fan Fest en Los Ángeles, un evento de cuatro días que ofrece entradas gratuitas para un determinado grupo etario.

Los Ángeles: qué se sabe del FIFA Fan Fest del Mundial 2026

El evento se llevará a cabo en el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en el Exposition Park. Se extenderá del 11 hasta el 14 de junio, por lo que coincide con el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Entradas para el FIFA Fan Fest del Mundial en Los Ángeles: pase gratuito y quiénes si deben pagar

El festival está diseñado como una celebración familiar y global que incluye:

Transmisiones en vivo: los partidos se van a ver en una pantalla grande cerca del medio campo del Coliseum para asegurar una buena visión desde cualquier asiento.

los partidos se van a ver en una pantalla grande cerca del medio campo del Coliseum para asegurar una buena visión desde cualquier asiento. Entretenimiento: se prevé música en vivo , actuaciones y programación cultural para celebrar la diversidad de Los Ángeles.

se prevé , actuaciones y programación cultural para celebrar la diversidad de Los Ángeles. Actividades interactivas para los fanáticos del fútbol.

Gastronomía: habrá locales inspirados en los sabores característicos de la Gran Naranja.

De igual modo, va a contar con el apoyo de figuras públicas que actúan como embajadores de la comunidad. Entre ellos Snoop Dogg (como presidente comunitario), Magic Johnson, Eva Longoria, Will Ferrell, Mia Hamm, Julie Foudy, Cobi Jones y Luka Dončic.

“Los Ángeles ofrece un ambiente inclusivo y familiar para vivir la energía del torneo”, destaca el sitio web del festival.

Cuál es el costo de las entradas para el festival

Los boletos salieron a la venta este miércoles 22 de abril de 2026 a las 10 hs (hora local). La entrada general tiene un costo de US$10. No obstante, los menores de edad de 12 años pueden entrar gratis.

Los menores de 12 años podrán entrar gratis al evento Instagram/@losangelesfwc26

“Los Ángeles se va a centrar en aprovechar la atención mediática del mayor evento deportivo individual de la historia para dejar una huella positiva duradera mucho después de que se haya disputado el partido final”, señalaron desde la organización del evento.

Preguntas y respuestas sobre el FIFA Fan Fest del Mundial

¿Qué es el FIFA Fan Fest del Mundial 2026?

Es un evento especial de cuatro días organizado para que los fanáticos del fútbol disfruten del inicio del Mundial en un ambiente festivo, familiar y multicultural.

“El histórico Los Angeles Memorial Coliseum se transformará en una celebración mundial del fútbol, ​​la cultura y la comunidad, dando inicio a un verano inolvidable de la Copa del Mundo en Los Ángeles”, destaca el sitio web.

¿Dónde se realizará el evento?

Se llevará a cabo en Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en Exposition Park.

¿Cuándo tendrá lugar el Fan Fest?

El evento se desarrollará del 11 al 14 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio del torneo.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca. El partido inaugural será entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica.

¿Qué actividades habrá en el Fan Fest?

El festival incluirá: