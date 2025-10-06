Gavin Newsom celebra: qué dice el fallo que bloquea el traslado de la Guardia Nacional de Trump a Portland

Un fallo judicial frenó los planes del presidente Donald Trump para enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, en Oregon, y desató la inmediata reacción del gobernador de California, Gavin Newsom. Con un mensaje para celebrar esa decisión, el mandatario estatal demócrata consideró que la Justicia detuvo un abuso de poder.

La batalla en los tribunales: Newsom contra Trump por la Guardia Nacional

La jueza federal Karin Immergut bloqueó por segunda vez en dos días el despliegue de la Guardia Nacional en Oregon. La magistrada, designada por el propio Trump, dictaminó que la administración desobedeció su orden previa, en la que señalaba que no existía base legal para federalizar a los soldados estatales. En su fallo del domingo por la noche, sostuvo que los intentos de enviar efectivos desde California y Texas constituían una maniobra en “contravención directa” de lo dispuesto en la resolución original.

La jueza federal Karin Immergut, designada por el propio Trump, dictaminó que la justificación del gobierno para el despliegue -una respuesta a la violencia contra funcionarios de inmigración- estaba "desvinculada de los hechos" SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por su parte, la administración Trump defendió la necesidad del operativo al argumentar que se trataba de una respuesta a la violencia contra funcionarios de inmigración federal. Sin embargo, la jueza calificó la justificación como “desvinculada de los hechos” y dejó claro que no cumplía con los estándares legales para movilizar a las tropas.

Newsom celebró el fallo que le impide a Trump llevar a la Guardia Nacional a Oregon

La reacción de Gavin Newsom no se hizo esperar. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el gobernador de California celebró la resolución: “Acabamos de ganar en los tribunales, otra vez. Una jueza federal bloqueó el intento ilegal de Donald Trump de desplegar 300 de nuestros soldados en Portland“.

“La Corte concedió nuestra solicitud de una orden de restricción temporal, al detener cualquier federalización, reubicación o despliegue de miembros de la Guardia desde cualquier estado hacia Oregon. El abuso de poder de Trump no se sostendrá”, agregó.

Gavin Newsom festejó el fallo de la jueza contra el gobierno de Trump User

Stephen Miller, asesor de Trump, salió al cruce y defendió las acciones del presidente con dureza. Según afirmó en su cuenta de X, el mandatario tenía plena autoridad constitucional para proteger instalaciones federales como las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Un juez de distrito no tiene autoridad concebible para restringir al presidente y comandante en jefe de despachar miembros del Ejército para defender vidas y propiedades federales”, escribió. En su mensaje, calificó el fallo como “una de las violaciones más graves y estrepitosas del orden constitucional” y lo vinculó con lo que consideró intentos por invalidar las elecciones de 2024.

El intento de despliegue de la Guardia Nacional y la respuesta de California y Oregon

Pese al fallo original, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó en cuestión de horas el envío de cientos de efectivos californianos a Portland. Asimismo, pactó con Texas el traslado de otros tantos agentes a distintas ciudades, como Chicago, en Illinois, indicó Politico.

Stephen Miller, asesor de Trump, calificó la decisión judicial como "una de las violaciones más graves y estrepitosas del orden constitucional" SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En paralelo, abogados de Oregon, California y Portland presentaron nuevos documentos judiciales en los que solicitaron a Immergut que ampliara la restricción para impedir la llegada de tropas de cualquier estado, incluidas aquellas provenientes de Washington D.C.

La jueza tuvo que escuchar también al abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, quien sostuvo que la orden original solo se aplicaba a los efectivos de Oregon, no a los de otras jurisdicciones. “Usted no está entendiendo el punto”, replicó la magistrada.

Finalmente, Immergut decidió rechazar el pedido del gobierno federal para suspender la nueva orden y dejó en claro que cualquier despliegue seguiría bajo estricta revisión judicial. El caso ahora pasará al Noveno Circuito de Apelaciones, donde la administración de Trump ya había presentado un recurso para frenar la primera decisión.