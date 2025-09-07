Gavin Newsom revela cuánto costó el despliegue de la Guardia Nacional de Donald Trump en Los Ángeles: “Menudo desperdicio”
El gobernador de California señaló que el gobierno federal gastó millones de dólares para movilizar las fuerzas militares
- 4 minutos de lectura'
En medio de su disputa con la administración de Donald Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom, reveló que el despliegue de los oficiales de la Guardia Nacional y la marina en Los Ángeles le costó a los contribuyentes 118 millones de dólares. La movilización de los agentes se realizó con el objetivo de proteger las instalaciones federales, tras el comienzo de las protestas contra las políticas migratorias. “¡Menudo desperdicio, fraude y abuso!", consideró el mandatario estatal.
El costo del despliegue de la Guardia Nacional y Marina en Los Ángeles, según Newsom
El gobernador Newsom compartió el detalle de los gastos en los que incurrió el gobierno federal para movilizar a 700 oficiales de la Infantería de la Marina de Estados Unidos y a más de 4200 soldados de la Guardia Nacional desde el 7 de junio.
En el comunicado, Newsom explicó que en total los gastos públicos alcanzaron los US$118 millones. Específicamente, la decisión de Trump le costó a los contribuyentes:
- En alimentos y otras necesidades básicas: US$71 millones.
- Salarios a los soldados y oficiales: US$37 millones.
- Suministros logísticos: más de US$4 millones.
- Viajes: US$3,5 millones.
- Costos de desmovilización: US$1,5 millones.
“No olvidemos lo que este teatro político nos está costando a todos: millones de dólares de los contribuyentes desperdiciados, una disminución en la preparación de los guardias en todo EE.UU. y dificultades innecesarias para las familias que apoyan a esas tropas. ¡Menudo desperdicio, fraude y abuso!“, consideró el gobernador.
Según explicó el gobierno de California, la administración local había enviado una solicitud federal de Ley de Libertad de Información para conocer los gastos y, como el gobierno federal no respondió, la Guardia Nacional de California realizó los cálculos a pedido del gobernador. Newsom convocó a otros estados a que hagan sus propios cálculos.
Los efectivos fueron movilizados a comienzos de junio de 2025 por el presidente republicano, horas después de que durante las protestas en California se desataran enfrentamientos entre las autoridades de inmigración y los ciudadanos. Aun 300 miembros de la Guardia Nacional siguen desplegados en Los Ángeles para, de acuerdo a la administración Trump, proteger las instalaciones federales.
Las críticas de Gavin Newsom a Trump por el despliegue militar en California
Además de hacer hincapié en el costo económico, Newsom consideró que la movilización de los militares tiene consecuencias sociales. “Todo el proceso de despliegue fue apresurado, desde el principio los soldados se vieron obligados a dormir en el suelo y al aire libre, a utilizar instalaciones sin cañerías que funcionaran y a menudo luchaban contra el aburrimiento”, apuntó.
El mandatario californiano señaló que, aunque menos del 20% de las tropas desplegadas en Los Ángeles fueron realmente utilizadas, el personal fue retirado de otras funciones civiles esenciales, como personal de primera respuesta, policías, bomberos, médicos, enfermeros y maestros.
En ese sentido, recordó que se movilizaron efectivos de la Guardia Nacional de asignaciones especializadas, como los de los equipos de extinción de incendios de la Fuerza de Tarea Rattlesnake y del trabajo de la Fuerza de Tarea Antidrogas en los puertos de entrada a lo largo de la frontera.
“Sin duda, los soldados merecen que se les pague por el tiempo que pasan sobre el terreno, incluso si la mayor parte del tiempo estuvieron esperando órdenes en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos, pero hay mejores maneras de usar su tiempo y los fondos públicos”, criticó Newsom.
Trump vs. Newsom: disputa judicial por la Guardia Nacional en Los Ángeles
El 10 de junio de 2025, el gobernador Newsom y el fiscal general Bonta presentaron una solicitud de emergencia ante un tribunal federal para impedir que el presidente Trump y el Departamento de Defensa amplíen la misión de los efectivos.
Finalmente, el pasado martes 2 de septiembre, el juez federal Charles Breyer determinó que la administración del presidente Donald Trump violó la ley federal al enviar las tropas al área de Los Ángeles y bloqueó el uso del ejército para actividades de aplicación de la ley. Desde la Casa Blanca adelantaron que planean apelar la decisión.
“El fallo deja claro: Trump está infringiendo la ley al intentar crear una fuerza policial nacional con él mismo como jefe”, consideraron desde el gobierno de California.
Tras la nueva decisión judicial, Newsom solicitó al tribunal que detenga por completo la nueva orden de Trump que busca extender el despliegue de soldados en la ciudad hasta el 5 de noviembre.
