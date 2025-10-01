Ni Chicago ni Nueva York: la próxima ciudad a la que Trump enviará a la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Portland, en Oregon, para reforzar la seguridad en la ciudad. A modo de respuesta, el alcalde de la localidad, Keith Wilson, aseveró que la medida no es necesaria y, junto a más de una docena de representantes en el estado, formaron una coalición para accionar si la administración federal ejecuta su advertencia.

La advertencia de Trump sobre el envío de la Guardia Nacional a Portland

Tras las medidas de Trump en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, así como las advertencias a Washington D.C., el mandatario republicano indicó que intervendría en la localidad de Oregon, a través de una publicación en su perfil de Truth Social el sábado 27 de septiembre. “Instruyo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a proporcionar las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra”, puntualizó.

La advertencia de Trump sobre la intervención en la ciudad de Oregón Truth Social/Donald Trump

A su vez, el presidente estadounidense hizo referencia a los ataques en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “También autorizo el despliegue de Fuerzas Armadas, de ser necesario”, concluyó.

La iniciativa de Portland frente al aviso de Trump de enviar a la Guardia Nacional

Tras la publicación en redes sociales del mandatario republicano, varios alcaldes de Oregon celebraron el lunes 29 de septiembre una reunión extraordinaria para tomar medidas al respecto y reclamar que no se envíen efectivos nacionales al territorio. “Nuestro mensaje al gobierno federal es pacífico y poderoso: Portland es nuestro hogar, no un objetivo militar“, expresó Wilson.

17 alcaldes firmaron una declaración contra el envío de efectivos federales a Portland Instagram/portlandgovmayor

En la sesión, 17 alcaldes del estado denunciaron que la orden federal es “innecesaria, indeseada e inconstitucional”, en referencia a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al presidente el uso de tropas federales para hacer cumplir la legislación nacional. Asimismo, formaron una coalición destinada a coordinar esfuerzos para proteger los derechos civiles y la seguridad pública.

“Me siento honrado por su compromiso de encontrar un propósito común en estos tiempos de incertidumbre. Al unirnos, podemos lograr mucho más y proteger nuestra comunidad mucho mejor de lo que podríamos solos”, puntualizó el alcalde de Portland.

La declaración se enmarcó en la línea de la postura de la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, quien también se manifestó en contra del envío de la Guardia Nacional al territorio.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, lideró un movimiento en contra del envío de efectivos federales Instagram/portlandgov

Qué implica para los migrantes la declaración firmada por alcaldes de Oregón sobre la advertencia de Trump

Los 17 alcaldes del estado, entre los que se incluyó Wilson, firmaron una declaración conjunta en rechazo a la militarización federal en Portland. “La presencia de agentes militarizados ha demostrado dañar la confianza, aumentar tensiones y perjudicar a comunidades vulnerables”, se expresó en el escrito, que hizo referencia a las “personas de color, inmigrantes, veteranos, en situación de pobreza y otros grupos”.

“La militarización federal sin consentimiento local interfiere con la autodeterminación comunitaria y puede escalar confrontaciones”, sentenciaron. Asimismo, decretaron su compromiso con la Constitución estadounidense, los derechos civiles y la seguridad pública basada en la prevención de la violencia, la equidad, la salud mental y el respeto.

En tanto, la carta destacó que la economía regional depende en gran parte de sus comunidades inmigrantes, que representan el 15% de la fuerza laboral y de los cuales el 31% son asistentes de salud.