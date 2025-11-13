Imágenes impactantes: una operadora de tren en San Francisco se quedó dormida y frenó abruptamente la formación

Pasajeros del tren en San Francisco, California, vivieron momentos de pánico. De manera inesperada, el transporte salió de un túnel a alta velocidad, lo que provocó que muchos pasajeros cayeran al piso y se golpearan entre sí. Las imágenes de ese día muestran que la operadora pareció quedarse dormida, lo que habría causado el incidente.

Operadora de tren en San Francisco se durmió y los pasajeros se golpearon entre sí

El hecho, ocurrido el 24 de septiembre, no dejó heridos de gravedad. Sin embargo, sí le dio un susto a los pasajeros que tomaron el tren N Judah.

Así se vivió dentro del tren de San Francisco el descuido de la operadora

De acuerdo con CBS News, el transporte se metió en el túnel Sunset y luego salió a una alta velocidad para ese tramo del recorrido. Según los reportes, alcanzó las 50 millas por hora (80 kilómetros por hora).

El problema no fue solo la velocidad, ya que el tren también se pasó una parada dispuesta en San Francisco. En la salida del túnel y a altas velocidades, el N Judah continuó su camino y no frenó en la estación de Duboce Avenue y Noe Street. Pocos metros después, se detuvo bruscamente cerca de Walter Street.

De acuerdo con los videos del hecho, se puede observar cómo la operadora parece haber estado dormida durante varios segundos mientras el tren tomaba velocidad. A ese ritmo, la salida del túnel fue traumática para los pasajeros por el sacudón que se produjo.

Alertada por lo que acababa de ocurrir, la operadora se despertó de un salto y realizó las maniobras correspondientes para detener el transporte. El registro del hecho se compartió en un video de YouTube y circuló masivamente en redes sociales.

La conductora se levantó sobresalta y accionó para detener el tren en San Francisco Captura de pantalla

San Francisco culpó a la operadora por el accidente de tren

A pesar de que el accidente se dio a fines de septiembre, volvió a tomar relevancia esta semana por la respuesta oficial de las autoridades. La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés) comunicó el lunes que concluyó la investigación sobre el hecho.

Luego de un proceso de revisión del incidente, la entidad determinó que el tren no descarriló y que el sistema de frenado funcionaba correctamente. En esa misma línea, aseguró que expertos verificaron las vías y el resto de la infraestructura y no hallaron ningún inconveniente.

De acuerdo con el San Francisco Chronicle, la SFMTA culpó a la “fatiga de la operadora” por el suceso. Además, comunicó que la responsable se encuentra relevada de sus tareas y que realizan la investigación pertinente según marcan sus protocolos internos.

LA SFMTA acusó a la conductora por el accidente de tren en San Francisco Bay Area Rapid Transit / Facebook

La SFMTA analiza cambios en San Francisco

A partir de lo ocurrido, la entidad informó que trabaja para implementar una nueva tecnología. Junto con Siemens, empresa proveedora de los nuevos trenes, planean un nuevo software.

La tecnología servirá para limitar automáticamente la velocidad en ciertos tramos del recorrido. Con esa función, se hubiera evitado el accidente a la salida del túnel que conmocionó a los pasajeros.