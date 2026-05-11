Qué se sabe de las seis personas muertas halladas en un tren de carga en Texas: ¿eran migrantes ilegales?

Seis personas fueron encontradas muertas el domingo 10 de mayo dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo, Texas. El hallazgo se produjo en una estación ferroviaria ubicada a unos 257 kilómetros (160 millas) al sur de San Antonio, una zona neurálgica para el tránsito de mercancías entre Estados Unidos y México. Los cuerpos fueron localizados en un furgón poco después de las 15.30 hs, tras una inspección de rutina realizada en el depósito ferroviario de la ciudad fronteriza.

Qué se sabe sobre las seis personas halladas muertas en un tren de carga en Laredo

Según informaron la cadena CNN y el portavoz del Departamento de Policía de Laredo, José Espinoza, un empleado de la compañía ferroviaria realizó el descubrimiento mientras revisaba los vagones.

Al abrir el compartimento de carga, el personal constató la presencia de los individuos y notificó a los servicios de emergencia, quienes determinaron que no había sobrevivientes.

“Es un hecho muy lamentable. Se perdieron demasiadas vidas”, declaró Espinoza a la prensa tras el operativo inicial en el lugar de los hechos.

Las altas temperaturas en Texas, bajo análisis en la investigación de las muertes

Aunque las autoridades todavía no determinaron la causa oficial de los decesos, el clima extremo que afecta a la frontera sur de Texas es un punto central de la investigación.

Durante la tarde del domingo, las temperaturas en Laredo oscilaron entre los 32 °C y 35 °C (90 °F y 95 °F). No obstante, en el interior de los vagones metálicos de carga, la sensación térmica suele elevarse por encima de los registros ambientales debido al confinamiento y la exposición directa al sol.

Joe Baeza, portavoz de la policía de Laredo, advirtió que la investigación se encuentra en una etapa muy preliminar. “Es una fase muy temprana de la investigación. No hay mucho que revelar por ahora”, sostuvo Baeza de acuerdo con el reporte de la cadena KGNS.

Por su parte, Union Pacific, empresa que da servicio a todos los puntos de acceso hacia México, manifestó su pesar por el suceso y ratificó su colaboración con las fuerzas del orden para esclarecer las circunstancias que rodearon los fallecimientos.

Durante la tarde del domingo, las temperaturas en Laredo oscilaron entre los 32 °C y 35 °C (90 °F y 95 °F).

Qué investigan las autoridades sobre las víctimas halladas en el tren de Texas

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad, edad, género o estatus migratorio de las seis personas. Cabe destacar que, de acuerdo con CNN, el área de Laredo representa aproximadamente el 62% del comercio terrestre portuario de Texas, con una actividad económica de US$340 mil millones, por lo que la zona mantiene una fuerte presencia de agencias de seguridad.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) remitió el caso a la policía local, y señaló que los Texas Rangers y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional participan del proceso.

El incidente continúa bajo investigación para determinar el origen de las víctimas y la forma en que ingresaron al vagón de la compañía ferroviaria. La policía de Laredo confirmó que recibió la llamada de alerta de un empleado del depósito ferroviario, lo que derivó en la intervención de múltiples agencias de seguridad para procesar la escena.

Las muertes fueron confirmadas por la policía por el Investigador Joe Baeza con la Policía de Laredo Agencia AP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) también fueron contactados por los investigadores para colaborar en la identificación de los fallecidos y determinar si existió una red de tráfico involucrada en el suceso.