La advertencia de Gavin Newsom en los pagos de noviembre: se podría detener en apoyo

En medio de las tensiones en el escenario político de Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que los pagos del programa CalFresh podrían retrasarse en noviembre. La iniciativa otorga asistencia alimentaria para millones de residentes y se aplazaría indefinidamente si no hay avances en el Congreso antes del 23 de octubre.

El impacto del cierre del gobierno en California

En medio de las tensiones políticas entre legisladores demócratas y republicanos, el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) comenzó a notificar a todos los condados sobre la posible interrupción del programa CalFresh, financiado al 100% con fondos federales. El apoyo brinda beneficios a aproximadamente cinco millones de californianos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, llamó a la población de Estados Unidos a "despertar" en el camino hacia las próximas elecciones Archivo

En el texto, Newsom responsabilizó al presidente de EE.UU. por el cierre del gobierno: “La incapacidad de Trump para reabrir el gobierno federal pone en peligro la vida de las personas y encarece necesidades básicas como la alimentación“. Además, el demócrata advirtió que cuanto más se prolongue el cierre, más programas podrían estar afectados.

Qué es el programa CalFresh y a quién beneficia

Según explica el CDSS en su sitio web oficial, CalFresh está diseñado para personas de bajos recursos que cumplen con las reglas de elegibilidad de ingresos federales. La iniciativa emite beneficios electrónicos mensuales que pueden usarse para comprar la mayoría de los alimentos en diversos mercados y tiendas de comestibles.

El programa permite a los ciudadanos de bajos ingresos comprar alimentos en la mayoría de los supermercados Archivo

Además de las comidas, el programa permite comprar semillas y plantas que producen alimentos que los ciudadanos pueden comer en su hogar. En contraparte, no autoriza la adquisición de ningún producto para comer o calentar en la tienda. Los beneficiarios tampoco pueden comprar productos no alimenticios como comestibles para mascotas, jabón, artículos de uso doméstico o vitaminas.

A nivel nacional y en otros estados, es conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Al tratarse de una medida que recibe financiación federal, el cierre de gobierno implica un suspenso automático de los beneficios debido a la entrada en un nuevo año fiscal.

El cierre del gobierno y sus consecuencias

El cierre lleva 21 días vigente en Estados Unidos y limita las funciones del gobierno federal. Mientras la administración Trump anunció que pagará a los empleados de las fuerzas de seguridad, la incertidumbre aún se mantiene sobre el resto de acciones que dependen del acuerdo.

El Partido Republicano se mantiene intransigente frente al pedido de los demócratas en el Congreso YOAN VALAT - POOL

El origen de la disputa se centra en las discrepancias del Partido Demócrata con las políticas presupuestarias de Trump. La exigencia principal consiste en garantizar los subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expira este año.

Desde su lugar, los republicanos se negaron a negociar la medida que dejaría a millones de estadounidenses con mayores costos en el sistema de salud. Aún no está claro qué sucederá a continuación, en tanto el cierre más reciente se produjo durante el primer mandato de Trump y se extendió durante 35 días.

Hasta el momento, los beneficios como SNAP y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) continúan en funcionamiento. No obstante, si los fondos se agotan, dejarían de otorgar ayuda esencial para los sectores más vulnerables.