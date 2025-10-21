La condición que pone Gavin Newsom para saber si enfrentará a Trump en una elección presidencial: “Quiero ganar”

Luego de meses de esquivar preguntas, el gobernador de California, Gavin Newsom, insinuó que podría enfrentar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una elección presidencial. Para lanzar su candidatura de cara a los comicios de 2028, puso una condición puntual: “Quiero ganar”.

Gavin Newsom y su condición para competir contra Donald Trump en 2028

A pesar de que aún faltan más de dos años para las próximas elecciones generales en Estados Unidos, las especulaciones políticas ya colocan a Newsom al frente de la batalla. El líder demócrata, que en ocasiones anteriores había rechazado una eventual postulación, en los últimos meses dio a entender que podría encabezar una lucha ideológica contra el presidente estadounidense.

Newsom concluirá su segundo mandato en enero de 2027 Imagen compuesta

En declaraciones recientes citadas por Bloomberg, el gobernador del Estado Dorado expresó: “No me desperté de niño y pasé toda mi vida queriendo ser presidente de Estados Unidos”. No obstante, a continuación señaló como condición que debería verse ganador en una contienda para presentarse. ”Si hago esto, es porque voy a ganar“, sentenció.

Luego, enfatizó en el trabajo que desarrolla actualmente en California y destacó su predilección por estar al frente del estado, pero no descartó subirse a la pelea nacional contra Trump. “También me encanta la política, y me gusta el juego”, expresó para luego concluir con un contundente: “Y quiero ganar”.

Las opciones de Newsom para la próxima elección nacional

A medida que avanza su segundo gobierno al frente del Estado Dorado, Newsom se queda poco a poco sin muchas opciones para el futuro. La ley de California permite solo dos mandatos consecutivos, a diferencia de otros estados como Texas, en donde Greg Abbott lleva tres períodos sin interrupción.

El líder demócrata se impuso en los comicios estatales de 2019 y 2022 Damian Dovarganes - AP

El gobernador concluirá su segundo mandato en enero de 2027, luego de las victorias en las elecciones de 2019 y 2022. La ley que se aplica desde 1990 le prohíbe presentarse por tercera vez, por lo que deberá buscar alternativas para continuar con su carrera política.

Declaraciones de Newsom sobre una candidatura presidencial

Durante el año corriente, el demócrata puso paños fríos a la posibilidad de presentarse a los comicios de 2028. En reiteradas oportunidades esquivó las consultas al respecto, e incluso manifestó que tenía “interés subcero” en la presidencia y que no quería “el estrés maldito” de la responsabilidad que representa el cargo.

Sin embargo, todo cobró un ritmo diferente cuando en junio dio indicios de una posible postulación en una entrevista con The Wall Street Journal. En aquella ocasión, señaló: "No estoy pensando en postularme, pero podría ver cómo ese camino se despliega“.

El gobernador presentó en agosto una propuesta para rediseñar los distritos electorales de California Damian Dovarganes - AP

En junio, Trump avanzó con el rediseño electoral de los distritos de Texas, una decisión que colocó al gobernador del Estado Dorado en el centro del debate. Tras meses de presión mediática por los trágicos incendios, Newsom encontró el talismán para revertir su posición.

A mediados de agosto, presentó una iniciativa para redefinir los distritos congresionales, lo que lo elevó como el mayor opositor de la administración federal y lo posicionó como el inesperado líder del Partido Demócrata. En aquel momento, su postura sobre una candidatura a nivel nacional cambió rotundamente y comenzó a mirar con buenos ojos la posibilidad de postularse.

Encuestas: cómo le va a Gavin Newsom frente a JD Vance

Una nueva encuesta, publicada por el Emerson College el pasado 17 de octubre, refleja las probabilidades que tiene en unas potenciales elecciones presidenciales. De acuerdo al informe, en un hipotético enfrentamiento contra el vicepresidente JD Vance, los números favorecen al republicano.

El 46 por ciento de los votantes encuestados exhibió su apoyo para Vance y el 45% para Newsom, en tanto el 10% se mostró indeciso. Pero el panorama general despierta las esperanzas para el gobernador californiano, quien sumó tres puntos desde los sondeos de julio, mientras que su rival solo consiguió un punto adicional.