Dónde queda el Islamic Center, la mezquita de California que se convirtió en escenario del ataque mortal

El Islamic Center of San Diego, la mezquita más grande del condado, está ubicada en 7050 Eckstrom Avenue, en Clairemont Mesa East, un sector residencial del norte de San Diego, California. La policía local comenzó a recibir reportes del tiroteo alrededor de las 11:40 de la mañana del lunes. Un guardia de seguridad del centro fue asesinado, según confirmaron funcionarios de las fuerzas del orden a CNN. Medios locales indican que al menos habría tres personas muertas.

Qué actividades alberga el Islamic Center of San Diego

El centro se describe como la mezquita más grande del condado y define su misión como atender las necesidades religiosas de la población musulmana local, trabajar con la comunidad para asistir a los más necesitados, educar y contribuir al país. En el predio se realizan las cinco oraciones diarias, la oración del viernes con sermón y una variedad de charlas y seminarios. El centro también colabora con otras mezquitas del condado en la organización de eventos comunitarios y amplía su trabajo con organizaciones de distintas confesiones en causas sociales.

El campus incluye la escuela Al Rashid, que ofrece cursos de árabe, estudios islámicos y Corán. Cuando ocurrió el tiroteo, la escuela estaba en funcionamiento. El imán Taha Hassane, director del centro, publicó un video en redes sociales confirmando que todos los niños, el personal y los maestros fueron evacuados y estaban a salvo.

Fundado en la década de 1970, el campus creció hasta convertirse en un centro religioso, educativo y cultural para la comunidad musulmana local, con programas juveniles, trabajo interreligioso y una escuela primaria de tiempo completo. El centro también ha tenido presencia activa en la vida cívica de San Diego, con colectas de alimentos e iniciativas de alcance social para feligreses de distintos orígenes étnicos y nacionales.

Cómo es Clairemont Mesa, el barrio donde funciona la mezquita

Clairemont Mesa es una comunidad de San Diego, California, con alrededor de 81.600 residentes y una superficie de aproximadamente 13,3 millas cuadradas. Limita con la Interestatal 805 al este, la Interestatal 5 al oeste, la Ruta Estatal 52 al norte y la comunidad de Linda Vista al sur. Según datos del Censo de Estados Unidos, el 30,1% de la población de Clairemont Mesa es de origen hispano o latino.

La comunidad musulmana de San Diego es étnicamente diversa e incluye árabes, personas del sur de Asia, africanos orientales, afroamericanos y conversos al islam. El Islamic Center de Clairemont es el principal punto de encuentro para buena parte de esa comunidad en el condado.

Qué incidentes previos registró el centro antes del ataque del lunes

El Islamic Center de Eckstrom Avenue acumula una historia de intimidaciones. En mayo de 2013, una mujer dejó tres mensajes amenazantes en el contestador de la escuela islámica adyacente, incluyendo una amenaza de bomba. El FBI y la policía de San Diego investigaron el caso a pedido del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR). Meses después, un hombre ingresó al centro durante la oración del Ramadán, insultó a los feligreses y amenazó con matarlos. Fue detenido por la policía.

Más recientemente, el centro denunció un acto de vandalismo en el que dos personas pegaron entre 50 y 60 panfletos en los árboles del predio. CAIR solicitó a la policía que investigara el hecho como posible delito de odio.

El Islamic Center de Eckstrom Avenue acumula una historia de intimidaciones Gregory Bull - AP

El contexto nacional rodea estos antecedentes con datos concretos. Según el informe anual de CAIR publicado en 2026, las denuncias por discriminación contra musulmanes en Estados Unidos llegaron a 8683 en 2025, la cifra más alta desde que la organización comenzó a registrar esos datos en 1996. El reporte documentó además 33 incidentes dirigidos contra instituciones islámicas durante ese año, incluyendo mezquitas y centros comunitarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.