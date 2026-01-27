La historia del jugador de la NFL que brilló en Orlando y Los Ángeles y murió en una casa de indigentes

Un exjugador de la NFL con paso por Eagles de Filadelfia y Raiders de Oakland (hoy Raiders de Las Vegas) fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles, California.

Quién es Kevin Johnson, exjugador de la NFL que murió en un campamento de indigentes

Kevin Johnson, exliniero defensivo de Eagles de Filadelfia, fue encontrado muerto en un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles, según informó AP. El exjugador, de 55 años, falleció a causa de traumatismo contundente en la cabeza y heridas de arma blanca.

Kevin Johnson jugó una temporada en los Raiders de Oakland (Raiders)

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Johnson fue declarado muerto la mañana del 23 de enero de 2026, luego de ser hallado inconsciente en el lugar. Las autoridades clasificaron el caso como homicidio, que ya es objeto de investigación.

Johnson fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de 1993 por los Patriots de Nueva Inglaterra. Posteriormente, integró los Vikings de Minnesota, los Raiders de Oakland y cerró su carrera en la NFL con las Águilas de Filadelfia.

Durante su etapa con los Eagles registró 43 tacleadas, incluidas siete capturas, y devolvió un balón suelto para touchdown en dos temporadas. Con los Raiders disputó 15 partidos en 1997. También jugó en la Arena Football League (AFL) para Orlando y Los Ángeles, antes de la desaparición de la liga en 2019.

Además del impacto en el ámbito deportivo, la muerte de Kevin Johnson volvió a poner el foco en la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchos exjugadores de la NFL tras su retiro. Diversos estudios y exatletas han advertido sobre la falta de redes de contención, el deterioro de la salud mental y las dificultades económicas que enfrentan quienes no logran sostener una carrera estable después de dejar el fútbol americano profesional.

Raiders de Las Vegas lamentan la muerte de Kevin Johnson

Tras su retiro del fútbol profesional, Johnson enfrentó problemas de salud relacionados con encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad neurodegenerativa asociada a los golpes recibidos durante su carrera, según ABC 7.

Raiders de Oakland lamenta la muerte de Kevin Johnson (X @raiders)

Amigos del exjugador señalaron que, en sus últimos años, vivió en situación de calle, en parte como consecuencia de su condición médica.

A través de X, los Raiders de Las Vegas expresaron sus condolencias. “La familia Raider lamenta la muerte de Kevin Johnson, liniero defensivo del sur de Texas que jugó una temporada con la Plata y el Negro, en 15 partidos. Las oraciones de Raider Nation están con su familia”, publicó la franquicia.

La desaparición de la Arena Football League, donde brilló Kevin Johnson

La Arena Football League, donde Johnson tuvo una segunda etapa destacada con Orlando Predators y LA Avengers, cesó operaciones en 2019 tras declararse en bancarrota, según ESPN.

Kevin Johson jugó en Patriotas y las Águilas de Filadelfia en la NFL (X @raiders)

Ese año, la liga quedó reducida a seis equipos antes de suspender actividades en octubre y acogerse al capítulo 7 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos en noviembre. “No fuimos capaces de conseguir el capital necesario para hacer crecer la liga y hacerla financieramente viable”, explicó entonces Randall Boe, comisionado de la AFL.