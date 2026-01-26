Cuándo es el Super Bowl LX: fecha, hora y por qué se juega en California este 2026

El Super Bowl LX está cada vez más cerca y se disputará en Santa Clara, California, donde el fútbol americano y la música volverán a reunirse en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En esta edición, el show de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny y el espectáculo contará además con la participación de otros artistas, como Green Day, que animarán la jornada en la gran final de la NFL.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026, a las 18.30 horas (tiempo del Este de Estados Unidos), en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California.

Green Day se suma al espectáculo previo al Super Bowl 2026, donde Bad Bunny se presentará como el artista principal del Half Time (Instagram/@greenday/@badbunnypr)

El espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, se llevará a cabo tras el final de los dos primeros cuartos del partido, por lo que se estima que el artista puertorriqueño salga al escenario entre las 20.00 y 20.30 horas (ET), dependiendo de la duración del encuentro.

Esta será la segunda participación de Bad Bunny en un Super Bowl, luego de su aparición en 2020 junto a Shakira, Jennifer Lopez y J Balvin, aunque será la primera vez que encabece el espectáculo como artista principal.

Cómo elige la NFL dónde se juega el Super Bowl

Matt Shapiro, vicepresidente de estrategia de eventos de la NFL, explicó a Axios que la selección de la sede del Super Bowl es un proceso largo y detallado, que comienza con varios años de anticipación.

La liga, junto con el Comité Asesor de Participación de los Aficionados y Grandes Eventos, analiza qué ciudades cumplen con los requisitos necesarios.

Posteriormente, las propuestas se someten a votación entre los propietarios de los equipos y, tras llegar a un acuerdo, se anuncia oficialmente la sede elegida.

Algunos de los artistas presentes en el Super Bowl LX ya fueron confirmados por la NFL (NFL)

Michael Zimmer, presidente del Comité Organizador del Super Bowl de Miami, detalló a CNN que el modelo ha cambiado con el tiempo.

Antes, las ciudades presentaban propuestas formales; actualmente, la NFL consulta directamente a las ciudades sobre su interés y, en caso afirmativo, se negocian los términos.

Entre los factores clave para elegir una sede se encuentran el clima, la calidad del estadio, la infraestructura hotelera, la cercanía de sedes alternas y el tiempo transcurrido desde la última vez que la ciudad fue anfitriona.

El Super Bowl LIX se celebró el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, mientras que el Super Bowl LXI está programado para el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Qué artistas se presentarán junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Bad Bunny no será el único artista en presentarse durante el evento. La NFL confirmó que Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones también formarán parte del programa musical y acompañarán al cantante puertorriqueño en los espectáculos oficiales de la final.

Bad Bunny y J Balvin compartieron el escenario del halftime show del Super Bowl en 2020 (Instagram/@badbunnypr/@jbalvin)

La liga señaló que los otros artistas ya tienen asignada una participación en específico, por lo que sus presentaciones quedan de la siguiente manera: