Actualizaciones del Uscis y qué se espera en mayo 2026: permisos de trabajo y green cards de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indicó qué pautas deben seguir en mayo quienes buscan avanzar en el trámite de residencia permanente, con base en el Boletín de Visas del Departamento de Estado

Cómo presentar la solicitud de green card en mayo

Para este mes, la agencia indicó qué tablas deben utilizar los solicitantes. De acuerdo con el sitio web oficial, en los casos de patrocinio familiar se aplica la tabla de “fechas para presentación”.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

En cambio, quienes acceden a una visa por empleo deben guiarse por la tabla de “acción final”, que define cuándo se puede aprobar el caso.

La posibilidad de presentar el formulario de ajuste depende de que la fecha de prioridad del solicitante sea anterior a la establecida en el boletín correspondiente. El sistema establece tiempos que determinan cuándo un solicitante puede iniciar el ajuste de estatus o continuar su proceso consular.

La disponibilidad es según la categoría migratoria y el país de origen y también está condicionada por límites anuales, así como la demanda de cada grupo.

El Boletín de Visas estableció las fechas de prioridad necesarias para que los solicitantes completen su ajuste de estatus o trámite consular Wilfredo Lee - AP

Límites anuales y distribución de visas

El sistema migratorio fija un número máximo de visas disponibles por año fiscal. Para las categorías familiares, el cupo es de 226 mil permisos. En el caso de los permisos por empleo, el mínimo global se ubica en 140 mil. A esto se suma un límite por país que no puede superar el 7% del total anual.

Este esquema afecta a naciones con mayor demanda, donde las fechas suelen avanzar más lentamente debido a la cantidad de solicitudes acumuladas.

El plazo de prioridad es el punto de referencia para cada solicitante. Generalmente corresponde al día en que se presentó la petición inicial ante el Uscis.

Ese dato permite comparar la situación individual con los datos publicados en el boletín mensual. Si la fecha personal es anterior, se habilita la presentación del trámite.

En algunos casos, las tablas muestran la letra “C”, lo que indica disponibilidad inmediata de visas sin restricción.

Se incluyen tablas específicas para categorías de patrocinio familiar y empleo, diferenciando entre las fechas de presentación y las de acción final Uscis

Categorías familiares: qué esperar en mayo

En las solicitudes basadas en vínculos familiares, el Uscis habilitó el uso de la tabla de presentación. Esto permite iniciar el proceso antes de la aprobación final.

Según la información oficial, algunas categorías presentan disponibilidad total:

F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): esta categoría aparece marcada con una “C” (Current) para todas las áreas de carga, lo que incluye países como México, China, India y Filipinas.

Esta designación permite que las solicitudes de ajuste de estatus se presenten independientemente de la fecha de prioridad del solicitante. Mientras, otras categorías mantienen listas de espera:

F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses) : presenta esperas en todas las regiones, con fechas de corte que varían desde el 1° de octubre de 2008 para México hasta el 1° de octubre de 2018 para la mayoría de los demás países.

: presenta esperas en todas las regiones, con fechas de corte que varían desde el 1° de octubre de 2008 para México hasta el 1° de octubre de 2018 para la mayoría de los demás países. F2B (hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de residentes permanentes) : tiene una lista de espera con fechas que van desde el 15 de mayo de 2010 (México) hasta el 1° de enero de 2018 (China e India).

: tiene una lista de espera con fechas que van desde el 15 de mayo de 2010 (México) hasta el 1° de enero de 2018 (China e India). F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses) : esta categoría muestra esperas extensas, especialmente para México con una fecha de 15 de julio de 2001 y para Filipinas con el 8 de agosto de 2006.

: esta categoría muestra esperas extensas, especialmente para México con una fecha de 15 de julio de 2001 y para Filipinas con el 8 de agosto de 2006. F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos): es la categoría con las esperas más largas; para México la fecha es el 30 de abril de 2001 y para India el 15 de diciembre de 2006.

La lista de espera (o categoría “sobresuscrita”), que se identifica cuando la tabla muestra una fecha específica en lugar de una “C”, indica que la demanda de visas excede el límite numérico permitido.

Para que un solicitante en las categorías con lista de espera pueda presentar su solicitud, su fecha de prioridad individual debe ser anterior a la que aparece en la tabla para su categoría y país de origen.

Visas por empleo y fechas de acción final

Para quienes aplican a través de empleo, la referencia obligatoria es la tabla de acción final. Esta determina cuándo una visa puede ser otorgada.

De acuerdo con la tabla de Fechas de Acción Final, en varias categorías de la EB-5 Reservada, las fechas se encuentran vigentes para todos los países, lo que permite avanzar sin demoras adicionales.

Otras categorías que suelen estar vigentes presentarán esperas para ciertos países durante el mes de mayo:

1ra preferencia (trabajadores de prioridad) : está vigente para la mayoría del mundo (incluye México y Filipinas), pero tiene fechas de corte para China (01ABR23) e India (01ABR23) .

: está vigente para la mayoría del mundo (incluye México y Filipinas), pero tiene fechas de corte para e . 2da preferencia (profesionales con títulos avanzados) : similarmente, está vigente para la mayoría, excepto para China (01SEP21) e India (15JUL14) .

: similarmente, está vigente para la mayoría, excepto para e . 5ta preferencia no reservada: está vigente para casi todos, pero tiene listas de espera para China (22SEP16) e India (01MAY22).

Aunque el Boletín de Visas se centra en la residencia permanente, quienes presentan el ajuste de estatus suelen acceder a beneficios adicionales durante la espera. Entre ellos se encuentra la posibilidad de solicitar permisos de trabajo mientras el caso permanece en revisión.

Las autoridades no detallaron cambios específicos en los tiempos de procesamiento de estos permisos para mayo.