La ley SB 809 firmada por Gavin Newsom que protege a los choferes del sector de construcción en California
La normativa contempla un reembolso por parte de los empleadores por los gastos derivados del uso del vehículo
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley relativa a la situación de los conductores de camiones del sector de transporte en la construcción. La normativa fue aprobada por el líder demócrata para su promulgación junto a un paquete de regulaciones en octubre de 2025.
A qué trabajadores afecta la ley SB 809 firmada por Gavin Newsom en California
El 11 de octubre pasado, Newsom aprobó un paquete de leyes que tienen el objetivo de fortalecer la protección de los trabajadores de distintos sectores en California y que abordaron desde aspectos económicos hasta compensaciones y clasificaciones de empleados. La SB 809 está dirigida a los choferes del sector de la construcción.
Esta normativa aclara que la propiedad de un vehículo no convierte de forma automática a un trabajador en contratista independiente.
De esta forma, con la firma del gobernador del Estado Dorado, se agregaron las secciones 2750.9, 2775.5 y 2802.2 al Código Laboral.
Según la legislación vigente, se presume que aquellos que prestan mano de obra o servicios a cambio de una remuneración se consideran empleados, “a menos que la entidad contratante demuestre que esa persona no está sujeta a su control ni dirección”, que realiza un trabajo ajeno y que se dedica habitualmente a un oficio.
Con la firma de Newsom, esta norma implementa un sistema de “doble chequeo” que convierte a los operadores independientes en empleados y garantiza una compensación adecuada.
Cuál es el reembolso que recibirán los choferes de la construcción en California
Los trabajadores del sector de la construcción que operan camiones tendrán derecho a un reembolso de los gastos derivados del uso de vehículos, personales o comerciales, durante el desempeño del trabajo por parte de los empleadores. Esta disposición incluye también lo relativo al mantenimiento.
Según se detalló en el texto, el monto a reembolsar por el uso del camión, el tracto o el remolque se puede negociar entre el trabajador y el empleador, o a través de un sindicato que sirva como representación.
En esos casos, puede tratarse de una tarifa fija o establecida en base a los kilómetros recorridos, pero no puede ser inferior al gasto real que asumió el conductor ni a la tasa estándar de reembolso definida por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).
El comunicado de Newsom para los trabajadores de California
Antes de la firma del paquete de leyes que tuvo lugar en octubre de 2025, Newsom expresó que California consolida “la economía número uno” de EE.UU. y que conforma “el mejor lugar para los trabajadores”, en un comunicado oficial emitido en septiembre pasado con motivo del Labor Day.
“En California, sabemos que lo que beneficia a los empleados también beneficia a las empresas. Y así es como nos hemos convertido en la economía más fuerte y grande de nuestra nación”, señaló el gobernador estatal.
Otras de las leyes firmadas en octubre pasado fueron la AB 538, que regula los registros de nómina en obras públicas, y la AB 845, que introduce medidas vinculadas a la prevención de enfermedades por calor para los trabajadores.
