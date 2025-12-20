La polémica propuesta de Raji Rab sobre la “amnistía migratoria”: el demócrata que busca destronar a Gavin Newsom en California

Luego de dos mandatos al frente de California, Gavin Newsom deberá dejar su lugar a un nuevo gobernador en 2026, y Raji Rab se presenta como una de las opciones del Partido Demócrata. De cara a las elecciones del próximo año, el piloto de avión lanzó una polémica propuesta sobre la “amnistía migratoria” que busca regularizar el estatus de todas las personas indocumentadas que residen en la región.

La “amnistía migratoria” que propuso Raji Rab en California para 2026

La plataforma del empresario detalla cuáles son las principales propuestas del candidato a gobernador, y uno de los temas más destacados corresponde a la inmigración. Allí, Rab señaló que apoya la “amnistía migratoria” como su “tema principal”.

Raji Rab, demócrata, se postula como candidato a las elecciones en California para ocupar el cargo de Gavin Newsom en 2026 @RajiRabGov_CA/Archivo

“Se ha convertido en un asunto humanitario, de integridad y de dignidad humana“, sostuvo en su mensaje. ”Es hora de afrontar la realidad y abrazar a quienes ya están aquí, viviendo con nosotros y ayudándonos durante años a superar nuestra crisis de bajo presupuesto", continuó.

En el texto, el candidato expresó que implementará la amnistía migratoria “para todas las personas indocumentadas de bien". Para aplicar la medida, impondría una tarifa que, según su análisis, generará miles de millones en ingresos y “eliminará a los malos actores“.

Además, en el texto comentó que no hay manera de deportar del Estado Dorado a todas las personas indocumentadas, ya que implicaría una factura enorme con los impuestos de los californianos.

Para concluir, aseguró que la medida conduciría a la ciudadanía para los migrantes elegibles. “Estados Unidos es una tierra de inmigrantes, y deseo ver a todos aquí para enriquecer nuestro medio ambiente, con servicios asequibles, pagar impuestos, impulsar nuestro sistema económico y utilizar nuestros abundantes servicios públicos”, escribió.

Qué es la “amnistía migratoria” propuesta por Raji Rab en California

En noviembre de 1986, el entonces presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración. Esto otorgó estatus legal temporal a cualquier inmigrante indocumentado que hubiera residido en Estados Unidos de forma continua desde 1982. Requería que pagaran una tarifa de US$185, demostraran buena conducta y dominaran el inglés.

Raji Rab busca implementar la amnistía migratoria en California para regularizar el estatus de los indocumentados Freepik

Actualmente, el término es entendido como un indulto para ciertos migrantes. Los programas de legalización a través de esta normativa finalizaron en 1998, pero según Immigration Solutions, aún aplica para ciertas excepciones:

El migrante puede demostrar que ingresó a EE.UU. antes del 1° de enero de 1982.

El migrante puede demostrar que estuvo presente físicamente de forma continua en el país desde noviembre de 1986.

La persona puede demostrar que residió continuamente en un estado ilegal desde el 1° de enero de 1982.

El migrante no fue condenado por ningún delito grave ni por tres o más delitos menores cometidos en el país.

La persona es admisible como inmigrante, salvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad disponga lo contrario.

El migrante no colaboró en la persecución de nadie por motivos de raza, religión, nacionalidad, etc.

Según relató en su plataforma, Rab buscará aplicar en California una medida similar a la ley federal sancionada por Reagan. Además, citó que esto tuvo un impacto positivo en la economía estadounidense.

Quién es Raji Rab, el candidato que quiere reemplazar a Gavin Newsom en California

La página web oficial definió a Rab como un piloto comercial que obtuvo la licencia a los 18 años en la ciudad de La Verne. La trayectoria del demócrata consta de una especialización como instructor de vuelo, que culminó con un ascenso a piloto jefe.

Posteriormente, se convirtió en propietario y operador de una escuela de aviación, una aerolínea y una empresa de infraestructura informática.

Raji Rab se graduó como piloto y es dueño de una aerolínea, según detalló su biografía rajirabforgovernor.com

Según sus palabras, actualmente dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los demás. “Mi objetivo es brindar alivio urgente a la vida de las personas, impulsando la economía, la atención médica, la vivienda y el nivel de vida“, comentó. Entre sus principales propuestas destacan: