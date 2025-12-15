Adiós Gavin Newsom: los cuatro candidatos con más intención de voto en California, según una encuesta

A menos de un año de las elecciones a gobernador de California 2026, el Estado Dorado se prepara para elegir al sucesor de Gavin Newsom, que no podrá presentarse debido al límite de dos mandatos. Aunque ya hay varios políticos que confirmaron su candidatura, todavía no existe un liderazgo claro. En este contexto, una encuesta reciente reveló que hay cuatro aspirantes que pelean de forma ajustada los primeros puestos en los índices de intención de voto.

Demócratas vs. republicanos: quiénes tienen más chances de suceder a Newsom, según una encuesta

Los datos se desprenden de una encuesta de Emerson College. A partir de la consulta que se le realizó a 1000 personas de California, se obtuvieron diversas conclusiones: desde la imagen de Gavin Newsom como del panorama para las próximas elecciones estatales.

En ese sentido, el sondeo reveló que aún no hay un liderazgo claro ni en demócratas ni en republicanos. Sin embargo, hay cuatro políticos, dos por cada partido, que se destacan por sobre el resto de cara a las elecciones primarias no partidistas de California, que se realizarán el 2 de junio de 2026:

“Entre los siguientes candidatos, ¿a quién apoyarías?“, les preguntaron a las personas que participaron de la encuesta, cuyos resultados fueron compartidos en un documento. Estos fueron los resultados:

En medio de ese empate técnico entre los cuatro candidatos principales, hay una cuestión a considerar: en la lista de posibles aspirantes, el sondeo solo incluyó a los dos republicanos mencionados como opción y sumó la opción de nombrar a otro si el encuestado así lo deseaba.

En cambio, entre los demócratas de California hubo más opciones: detrás de Swalwell y Porter aparecen el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, Tom Steyer y Xavier Becerra, entre otros.

De acuerdo al relevamiento, un 31% señaló que todavía no sabe por quién se inclinará. Este porcentaje de indecisos es clave para inclinar la balanza en las elecciones.

Cuál es el grado de aprobación de Newsom en California, según la encuesta

El sondeo de Emerson College también midió las opiniones de los californianos sobre la administración Gavin Newsom. Los datos arrojaron que el 47% aprueba su gestión, mientras que el 39% la desaprueba.

La diferencia positiva de ocho puntos en este aspecto es la mejor marca que consigue Newsom desde el piso de abril de este año. Según la misma encuestadora, el gobernador demócrata tenía en aquel entonces un 33% de apoyo y 42% de rechazo.

Por otro lado, el sondeo preguntó por la posible influencia de Newsom en los resultados de las elecciones de California.

En particular, se consultó si el apoyo del mandatario estatal haría más o menos probable que una persona vote por un determinado candidato. Ante esto, el 32,5% votó de manera positiva, el 32,8% lo hizo de forma negativa y un 34,7% dijo que no haría diferencia.

Quiénes son los candidatos a gobernador de California: una larga lista

De acuerdo con la recopilación de Ballotpedia, esta es la lista actual de candidatos a gobernador para las elecciones 2026 de California: