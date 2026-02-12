La popular banda norteña que ahora San Francisco le dedicará un día por el apoyo a los latinos en California

Una reconocida banda norteña mexicana recibió un importante reconocimiento por su trayectoria musical y su impacto en la comunidad latina en California. La ciudad de San Francisco proclamó oficialmente un día en su honor, que se celebrará cada año en febrero.

Proclama San Francisco el Día de Los Tigres del Norte

La ciudad de San Francisco proclamó el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte, en reconocimiento a las más de cinco décadas de trayectoria del grupo y a su influencia cultural, social y musical en la comunidad latina en Estados Unidos, informó El Universal.

Aunque no se trata de un feriado oficial, la proclamación destaca el papel de la agrupación dentro de la identidad multicultural de la ciudad.

La banda agradeció el reconocimiento a través de un mensaje en redes sociales:

“Hoy 9 de febrero, San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte. Un honor que recibimos con el corazón lleno. Gracias a la ciudad y a nuestra gente por caminar siempre con nosotros”.

Cruzaron la frontera y convirtieron su vida en corridos

Los hermanos Hernández, integrantes de Los Tigres del Norte, son originarios de Rosamorada, Sinaloa, y cruzaron la frontera hacia Estados Unidos cuando eran adolescentes, una experiencia que marcó profundamente su historia personal y artística, según el medio citado.

El grupo se consolidó en San José, California, ciudad donde actualmente residen varios de sus integrantes. A partir de sus propias vivencias, construyeron corridos y canciones que abordan temas como el desarraigo, la migración, la injusticia social y el orgullo latino.

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran:

La jaula de oro

Contrabando y traición

Jefe de jefes

Somos más americanos

A lo largo de su carrera, la agrupación ha grabado más de 50 álbumes, vendido millones de copias y obtenido reconocimientos como los Premios Grammy y Latin Grammy.

Actualmente, Los Tigres del Norte están integrados por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara.

Plasman la vida de Los Tigres del Norte en un documental

La trayectoria del grupo también fue retratada en el documental “Los Tigres del Norte: Historias que contar”, disponible en plataformas de streaming, según Los Angeles Times.

El filme repasa sus orígenes y muestra momentos clave de su evolución musical, incluido el cambio de instrumentos que definió su sonido característico.

En el documental, Eduardo Hernández explica que, por recomendación del promotor Arthur Walker, modificaron su formación instrumental: él dejó la redova para tocar batería, mientras que Hernán Hernández cambió el tololoche por el bajo eléctrico, una transformación que contribuyó a su proyección internacional.

Si bien la agrupación es reconocida por canciones que se convirtieron en himnos para la comunidad latina, en determinados momentos también incursionó en los narcocorridos, un subgénero que ha generado controversia y restricciones en algunas regiones de México.