Sigue la alerta en California tras el Super Bowl: por cuánto tiempo se extienden los operativos federales en Santa Clara

La alerta sigue vigente en California tras un Super Bowl que dejó mucho más que fútbol americano. Mientras Santa Clara y San Francisco transitan los últimos días de un operativo excepcional de seguridad y movilidad por el partido, continúan los cortes de calles, los desvíos de transporte y un clima de vigilancia reforzada que se extendió más allá del estadio.

Cortes de calles y restricciones viales: el cronograma que aún rige en Santa Clara

El impacto más inmediato para quienes viven o circulan por Santa Clara sigue siendo el esquema de cierres y desvíos que se mantiene activo en el entorno del Levi’s Stadium.

Así es el cierre de calles alrededor del Levi's Stadium en Santa Clara sfbayareasuperbowl.com

De acuerdo con la guía oficial de tránsito difundida por el portal de SF Bay Area, el plan de seguridad y movilidad diseñado para la semana del Super Bowl comenzó el 30 de enero y se extenderá hasta el martes 10 de febrero de 2026. Esto significa que, aun con el partido ya disputado, las restricciones continúan durante este lunes 9.

El objetivo central del operativo fue garantizar un flujo ordenado de personas y vehículos en una zona que concentró fanáticos, trabajadores, equipos de transmisión y fuerzas de seguridad. Para lograrlo, se establecieron cierres totales y parciales en arterias clave, junto con cambios obligatorios en los recorridos del transporte público y las ciclovías.

La ciudad de Santa Clara informó que las principales vías impactadas por el operativo serían Great America Parkway, Tasman Drive y Lafayette Street, todas ubicadas en el perímetro inmediato del estadio y de los centros de entretenimiento asociados al evento. En estos corredores se aplicaron distintos niveles de restricción:

Cierres de 24 horas en zonas de alta seguridad cercanas al Levi’s Stadium, con prohibición total de circulación vehicular.

Desvíos obligatorios para el transporte público, incluyendo el sistema de tren ligero y los autobuses de VTA, además de rutas alternativas para ciclistas.

Sectores con acceso exclusivo para residentes y entregas comerciales, con controles en los ingresos a los barrios restringidos.

San Francisco: impacto extendido más allá del estadio

Aunque el partido se jugó en Santa Clara, San Francisco también vivió una semana de cortes y desvíos significativos. La ciudad fue sede de experiencias oficiales del Super Bowl y de eventos paralelos que atrajeron a miles de visitantes.

Algunos de los cambios en el tráfico de San Francisco por el Super Bowl sfbayareasuperbowl.com

Según la guía de tránsito citada por SF Bay Area, desde el 30 de enero y hasta el 10 de febrero se registraron impactos en calles como Howard Street, 4th Street y Mission Street, especialmente en el área del Moscone Center.

En esos sectores se aplicaron restricciones similares a las de Santa Clara, con cierres permanentes en zonas de seguridad, desvíos para el transporte público operado por SFMTA (Muni) y carriles reservados para residentes y proveedores. Las autoridades recomendaron planificar cada traslado con antelación y contemplar demoras adicionales, incluso fuera de los horarios pico.

Operativos federales durante el Super Bowl: qué pasó con los inmigrantes en el evento

Más allá de los cortes de calles, el Super Bowl LX estuvo atravesado por un clima de alerta en torno a una posible presencia reforzada de agencias federales, en particular vinculadas a inmigración.

Mientras el partido se disputaba dentro del estadio, alrededor de 1.000 personas se movilizaron en las cercanías para protestar contra las políticas de control migratorio y para rechazar cualquier intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según informó NBC Bay Area, la manifestación se desarrolló a lo largo de un recorrido que bordeó la zona del estadio sin interrumpir el evento deportivo.

La marcha fue organizada por más de 130 grupos comunitarios y de derechos civiles, y tuvo una presencia constante durante varias horas del domingo. Los manifestantes repartieron toallas con la consigna “ICE out” (Afuera el ICE) entre los fanáticos que se dirigían al estadio, una imagen que se repitió en distintos accesos al Levi’s Stadium antes del inicio del partido.

Mientras se desarrollaba el Super Bowl, manifestantes repartieron toallas con la consigna "Afuer el ICE" Brontë Wittpenn - San Francisco Chronicle

Vehículos con publicidad federal durante el Super Bowl y vigilancia discreta

Uno de los hechos del día fue la aparición de camionetas con anuncios de reclutamiento de la Patrulla Fronteriza, que circuló por Lafayette Street, una de las arterias afectadas por los cortes. De acuerdo con The Sacramento Bee, al menos dos vehículos con carteles promocionales fueron vistos varias veces en la zona durante la tarde del domingo, alrededor de las 14.30 hs local.

No quedó claro si estas camionetas eran operadas directamente por la agencia federal o por terceros contratados para publicidad, pero su presencia generó inquietud entre vecinos y asistentes.

Además, observadores comunitarios señalaron la presencia de agentes federales de otras agencias, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el FBI, apostados en distintos puntos cercanos al estadio.

Pese al estado de alerta previo, organizaciones locales indicaron que no se registraron intervenciones de ICE vinculadas a inmigración en las inmediaciones del evento. Según consignó The Sacramento Bee, los equipos de observación comunitaria permanecieron activos durante toda la jornada y no detectaron procedimientos.