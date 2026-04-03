Adiós a una leyenda de California de 153 años: sobrevivió a la Ley Seca y la Gran Depresión, pero no a una disputa legal

Clayton Club Saloon, en California, cerró sus puertas el pasado 29 de marzo tras 153 años de funcionamiento ininterrumpido. El emblemático local de la ciudad de Clayton, fundado en 1873, se consolidó como uno de los bares más antiguos del Estado Dorado.

Por qué Clayton Club cerró sus puertas en California

De acuerdo con SFGate, la historia reciente del salón estuvo marcada por diversas controversias y actos de violencia documentados por autoridades locales.

Así se ve por fuera el Clayton Club Saloon Yelp

El vicealcalde de la ciudad y editores de prensa reportaron múltiples peleas dentro del recinto durante años anteriores.

En 2020, una investigación encubierta por venta de sustancias ilícitas afectó de forma grave la reputación del comercio. Este incidente provocó la pérdida de la licencia de alcohol bajo la administración del entonces dueño, Steven Barton.

Posteriormente, nuevos socios adquirieron el negocio por 210 mil dólares con la intención de modernizar el ambiente del club. Estos propietarios buscaron integrar a los clientes habituales con las nuevas familias que llegaban a la zona suburbana.

Los últimos dueños participaron en el primer Desfile del Orgullo de la ciudad para promover la diversidad en el local. Esta iniciativa recibió críticas de sectores conservadores, lo cual evidenció una fractura social dentro de la pequeña localidad e impactó directamente en el establecimiento.

La división social y política de Clayton, uno de los factores clave en el cierre del bar

Clayton enfrenta actualmente una división social entre los residentes históricos y los nuevos habitantes del Área de la Bahía. Según SFGate, factores como proyectos de vivienda y diferencias políticas generaron tensiones que afectaron la convivencia en el bar.

A pesar de los barbecues y torneos de billar, el Clayton Club Saloon no pudo sostener su operación frente a las presiones. El cese de actividades dejó un vacío en el patrimonio cultural de este rincón histórico del estado de California.

Clayton Club Saloon: cómo era el histórico bar de California que funcionó por 153 años

El Clayton Club Saloon conservaba una estética rústica con botas de cuero colgadas y postes para atar caballos en el exterior, según relata SFGate. Durante su larga existencia, el bar superó eventos críticos como la Ley Seca, que restringía la venta de bebidas alcohólicas, y la Gran Depresión económica, en 1929.

Ubicado al pie del monte Diablo, el salón funcionó como el principal centro de reunión para la comunidad minera local.

Las instalaciones del Clayton Club eran muy particulares con botas de cuero que colgaban del techo en su interior Yelp

Sin embargo, aunque era un ícono de la zona, las disputas legales y administrativas recientes precipitaron el final de este negocio.

La disputa legal que llevó a la subasta del Clayton Club en California

De acuerdo con el medio de San Francisco, la disputa legal del Clayton Club comenzó en 2022, cuando falleció uno de sus copropietarios, Charles Hammond. Como no había designado un sucesos, se generó un conflicto con los dueños restantes, lo que llevó a varios años de litigios.

Luego, sin resolución alguna, en 2023, el Tribunal Superior del condado de Contra Costa nombró a un síndico o administrador judicial para gestionar el bar.

Finalmente, el vicealcalde de Clayton, Richard Enea, confirmó que el local donde se encontraba el Clayton Club será subastado el viernes 3 de abril.

De hecho, el funcionario local dio certezas de que ya hay un postor. “Es un pedazo de Estados Unidos. De la América de los pequeños pueblos”, manifestó, y agregó: “Lo voy a extrañar”.

Como policía jubilado de la ciudad, Enea también recordó haber intervenido en peleas en el establecimiento. “Normalmente, lograbas que se fueran”, explicó. Luego, concluyó: “Era un bar de vaqueros bullicioso”.