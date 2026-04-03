Newsom celebra la aprobación que mantiene abierta Diablo Canyon hasta 2030: qué cambia para la red eléctrica de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la renovación de la licencia federal para la central eléctrica Diablo Canyon, cuya operación se extenderá hasta 2030. Esta aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC, por sus siglas en inglés) asegura el funcionamiento de la mayor fuente de energía libre de carbono del estado.

Qué significa para California la extensión de Diablo Canyon

La extensión de las licencias federales para Diablo Canyon permite que se garantice suministro de electricidad limpia de forma constante durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, según informó la oficina del gobernador en un comunicado.

Las autoridades locales aseguraron que la medida busca satisfacer la “creciente demanda energética” y enfrentar los veranos con temperaturas extremas en la región.

Así se ve la planta Diablo Canyon en California

De acuerdo con los datos publicados, en 2024, la central generó aproximadamente el 10% de la electricidad total del Estado Dorado y el 16% de su energía con cero emisiones.

Además, el gobierno federal otorgó una subvención de 1100 millones de dólares para financiar esta extensión.

“Cuando la Legislatura y yo nos unimos para extender la operación de Diablo Canyon más allá de 2025, nos comprometimos con los californianos a abordar los fenómenos meteorológicos extremos y mantener una red eléctrica confiable es esencial para construir un futuro seguro, asequible y resiliente para nuestro estado”, explicó Newsom.

“Hoy, celebro la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear, mientras continuamos la transición de California hacia la energía limpia, creando empleos bien remunerados, combatiendo el cambio climático y consolidando al Estado Dorado como una potencia mundial”, concluyó.

Implicaciones de la ley SB 846 promulgada por Gavin Newsom en 2022

La ley estatal SB 846, firmada en septiembre de 2022, permite extender la operación de la planta hasta 2030, siempre que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la renovación de licencias por parte de la Comisión Reguladora Nuclear.

Cualquier funcionamiento de las unidades más allá de ese plazo requerirá una nueva aprobación por parte de la Legislatura.

La ley fue promulgada por Gavin Newsom en 2022 Gavin Newsom

Las principales implicaciones de la ley, según su texto legislativo, son:

Diablo Canyon: autoriza la operación de la central nuclear hasta 2030.

autoriza la operación de la central nuclear hasta 2030. Fondo de Resiliencia Energética: crea un fondo para apoyar proyectos de energía limpia, eficiencia energética y programas que reduzcan la demanda eléctrica de los consumidores.

crea un fondo para apoyar proyectos de energía limpia, eficiencia energética y programas que reduzcan la demanda eléctrica de los consumidores. Supervisión regulatoria: exige a las agencias estatales monitorear la seguridad y los costos de la planta para asegurar que la extensión cumpla con los estándares ambientales y económicos.

El rol de California en materia energética durante la gestión de Newsom

Según el comunicado, California redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero un 21% desde 2000. Actualmente, el estado se posiciona como la “cuarta economía más grande del mundo” y batió récords de abastecimiento de energía limpia en 2023.

Gavin Newsom aspira a una California con energía "limpia" @CAgovernor

A su vez, la oficina del gobernador indicó que el almacenamiento de energía en baterías aumentó más del 2100% desde el inicio de la actual administración.