Ciudadanía de EE.UU. más fácil después de los 50 años: la regla del Uscis que acelera el proceso

Según las normativas que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para el proceso de naturalización, hay una “regla de la edad” que facilita el proceso de la ciudadanía estadounidense para los solicitantes que tengan más de 50 años. Concretamente, quienes cumplan este y algunos requisitos de residencia pueden estar exentos de un examen.

Los requisitos generales para obtener la ciudadanía estadounidense

Mediante un documento en el que se detallan las condiciones del beneficio, el Uscis enumera cuáles son los requisitos generales para completar la naturalización.

Los requisitos del Uscis para solicitar la ciudadanía estadounidense Citizen Path - Citizen Path

El listado se compone de los siguientes ítems:

Tener al menos 18 años de edad al momento de presentar el formulario N-400 , nombre formal de la solicitud de naturalización.

al momento de presentar el , nombre formal de la solicitud de naturalización. El extranjero debe haber tenido la residencia permanente , documentada a través de la green card, durante al menos cinco años .

, documentada a través de la green card, . Demostrar residencia continua en EE.UU. durante un mínimo de cinco años antes de la fecha en que presente la solicitud y hasta el momento de la eventual naturalización.

antes de la fecha en que presente la solicitud y hasta el momento de la eventual naturalización. Dentro de ese período de cinco años, el Uscis exige que el solicitante haya estado presente físicamente en el país norteamericano durante al menos 30 meses .

. El extranjero también tiene que probar que vivió al menos tres meses en un estado o distrito del Uscis con jurisdicción sobre su lugar de residencia .

. Ser una persona de buen carácter moral .

. Mostrar capacidad de leer, escribir y hablar inglés a un nivel básico .

. Tener conocimiento y comprensión de fundamentos de educación cívica estadounidense.

estadounidense. Mostrar “apego” a los principios que establece la Constitución de EE.UU.

Extranjeros con green card pueden solicitar la naturalización al Uscis mediante el formulario N-400 Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

En caso de que se cumpla con todos los requisitos, el solicitante será convocado por el Uscis para posteriormente prestar un juramento de lealtad al país norteamericano y completar su proceso de naturalización.

El beneficio del Uscis para solicitantes mayores de 50 años

En el caso de extranjeros que superen los 50 años, la entidad puede eximirlos de realizar los exámenes sobre el manejo del idioma inglés, siempre y cuando cumplan con otros requisitos de residencia.

De manera general, beneficia a los adultos mayores que hayan sido residentes permanentes durante cierto tiempo.

En esos casos, y por el tiempo vivido en EE.UU., el Uscis reconoce el requisito del idioma como cumplido, por lo que estos solicitantes enfrentan un proceso de naturalización más sencillo.

Mayores de 50 años que soliciten la ciudadanía estadounidense pueden estar exentos del examen de inglés Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Concretamente, quienes quedan exentos del examen de inglés de acuerdo con las reglas que establece la entidad estadounidense son:

Mayores de 50 años con 20 años o más de residencia permanente.

con de residencia permanente. Mayores de 55 años con 15 años o más de residencia permanente.

Además, en el caso de los adultos mayores que superen los 65 años de edad y 20 de residencia, también se ofrece una versión adaptada del examen de educación cívica y no la misma prueba que deben enfrentar el resto de los solicitantes.

Otras exenciones del Uscis al examen de inglés y educación cívica en el trámite de la ciudadanía

Junto con los casos de la edad y residencia permanente, quienes tengan una discapacidad física, de desarrollo o impedimento mental para cumplir con los requisitos de inglés y educación cívica también son elegibles para una exención.