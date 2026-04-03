Alerta California: la ley que busca exigir registro en el DMV y placas para las bicicletas eléctricas

Un nuevo proyecto legislativo en California pone el foco en el crecimiento de las bicicletas eléctricas y busca imponer requisitos más estrictos para su circulación. La iniciativa apunta especialmente a los modelos más veloces y plantea un esquema que incluye registro obligatorio, identificación visible y sanciones para quienes no cumplan.

Qué establece el proyecto de ley de California sobre bicicletas eléctricas

Según el texto oficial del proyecto presentado por la legisladora Rebecca Bauer-Kahan, la propuesta incorpora un nuevo artículo dentro del Código de Vehículos del estado para regular las bicicletas eléctricas de clase 2 y 3.

La normativa establece la obligatoriedad de portar una placa especial emitida por el estado, la cual deberá instalarse en la parte posterior del vehículo y mantenerse legible en todo momento para facilitar la fiscalización Freepik

La medida propone que estos vehículos deberán ser registrados ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), en una lógica similar a la que ya rige para automóviles y otros vehículos con motor.

En concreto, la normativa indica que no solo será obligatorio el registro, sino también la colocación de una placa especial emitida por el propio organismo. Esta identificación deberá instalarse en la parte trasera de la bicicleta y mantenerse visible y legible en todo momento.

Regulaciones y requisitos técnicos para las bicicletas eléctricas en California

El proyecto también delega en el Departamento de Vehículos Motorizados la responsabilidad de desarrollar la reglamentación específica para implementar esta nueva normativa

El Departamento de Vehículos Motorizados tendrá la responsabilidad de definir los procedimientos de solicitud, el tamaño de las placas y las tarifas administrativas Pexels

Entre los aspectos que el organismo deberá establecer, se destacan:

Procedimientos para la solicitud y emisión del registro y las placas especiales

Requisitos sobre el tamaño, ubicación y visibilidad de las placas

Tarifas de registro, que no podrán superar el costo razonable del servicio administrativo

Exigencias de prueba de propiedad, ique incluyen la presentación de un número de serie de la bicicleta

Este último punto importante: la necesidad de acreditar la titularidad del vehículo. De acuerdo con el texto legislativo, el registro estará vinculado a la identificación única de cada bicicleta eléctrica, pensado para contribuir a reducir robos y mejorar el control sobre estos dispositivos.

Multas y sanciones por incumplimiento

El proyecto no se limita a establecer obligaciones, sino que también contempla penalidades para quienes no cumplan con los nuevos requisitos. En este sentido, se define un esquema progresivo de multas para los infractores. Las sanciones previstas son las siguientes:

Hasta US$100 para la primera infracción

Hasta US$200 para la segunda falta

Hasta US$250 por cada infracción subsiguiente

El texto establece que operar una bicicleta eléctrica de clase 2 o 3 sin cumplir con estas disposiciones constituirá una infracción. De este modo, la normativa introduce un nuevo tipo de falta dentro del sistema legal estatal.

Operar una e-bike de alta velocidad sin el debido registro constituirá una infracción legal, sujeta a un esquema de multas que inicia en los US$100 para la primera falta cometida por el usuario

Creación de un fondo específico: cómo se financiará el nuevo sistema

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un fondo especial dentro del Tesoro estatal: el Electric Bicycle Registration Fund. Este estará destinado exclusivamente a financiar la implementación y administración del nuevo sistema de registro.

De acuerdo con la propuesta, todos los ingresos generados por el registro de bicicletas eléctricas deberán depositarse en este fondo. A su vez, los recursos podrán ser utilizados por el Departamento de Vehículos Motorizados, previa aprobación legislativa, para cubrir los costos asociados a la aplicación de la ley.

El proyecto también contempla la posibilidad de un préstamo inicial desde el fondo general del estado para poner en marcha el sistema. Ese monto, aún no especificado, deberá ser reembolsado posteriormente con los ingresos generados por el propio programa.

Aunque la iniciativa ya fue presentada, el proyecto aún está en etapa de comisión. Para convertirse en ley, primero debe ser aprobado por la Asamblea estatal y luego por el Senado antes del cierre de la sesión legislativa de California, previsto para el 31 de agosto de 2026.