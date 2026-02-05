La valla publicitaria a favor del ICE sorprende en San Francisco, a pocos días del Super Bowl: “Player of the year”

A pocos días de que se celebre el Super Bowl LX en Santa Clara, California, residentes del área de la Bahía expresaron reacciones encontradas tras la aparición de una valla publicitaria a favor del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuyo mensaje hace alusión directa a la NFL al nombrar a la agencia como el “jugador defensivo del año”.

Aparece valla publicitaria en San Francisco a favor del ICE previo al Super Bowl LX

De acuerdo con ABC 7, la valla publicitaria apareció poco después de que decenas de personas marcharan el 2 de febrero en San José en contra de las políticas migratorias y los operativos del ICE. El anuncio fue colocado en San Francisco, en una zona altamente concurrida.

Valla a favor del ICE en California aparece pocos días antes del Super Bowl LX (ABC 7)

El grupo que se autodenomina “Soberanía Americana” fue el responsable de instalar el cartel, en el que se lee el mensaje “Defensive Player of the Year: ICE”, acompañado de la imagen de un agente de inmigración sosteniendo un trofeo, en clara referencia al Super Bowl LX.

El anuncio digital se encuentra ubicado en Fisherman’s Wharf, uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad, lo que ha incrementado su visibilidad y el debate entre residentes y visitantes.

Habitantes de San Francisco mandan mensaje contra el ICE

La presencia de la valla publicitaria ha provocado opiniones divididas entre los habitantes de San Francisco. Mientras que una parte de la población rechaza el mensaje por considerarlo intimidante, otros aseguran no tener inconveniente con la labor de los agentes federales.

Pobladores de California mandan mensaje contra el ICE previo al Super Bowl (Archivo) Facebook Levi's Stadium / ICE

Karen Guerrero, originaria de Chicago, declaró a ABC 7 que este tipo de mensajes normalizan la violencia institucional, y afirmó que le preocupa que se desensibilice a la población frente al daño que, a su juicio, se causa a comunidades vulnerables.

En contraste, Scott Yurt, también de Chicago, señaló que el anuncio le resulta indiferente, ya que considera que los agentes del ICE simplemente cumplen con su trabajo, por lo que no ve problema en el mensaje.

Diversos grupos comunitarios, defensores de los derechos de los migrantes y sindicatos afirmaron tener una postura unificada: el ICE no es bienvenido en el Área de la Bahía. Estas organizaciones adelantaron que aprovecharán los días previos al Super Bowl para reforzar su mensaje.

“El objetivo de esta semana es enviar un mensaje claro, no solo a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de que no es bienvenida aquí, sino también dejar claro que el ICE no es bienvenido en esta comunidad”, afirmó Joao Paulo Connolly, director de organización de Silicon Valley Rising Action.

Super Bowl dice adiós al ICE y confirma que no habrá operativos

Ante la creciente preocupación de la comunidad migrante, el comité anfitrión del Super Bowl LX confirmó que no habrá operativos del ICE en las inmediaciones del Levi’s Stadium, sede de la final de la NFL en Santa Clara.

El DHS confirmó que los agentes del ICE no tienen planes de una operación migratoria en el Super Bowl LX Facebook Levi's Stadium / ICE

De acuerdo con The Washington Post, el revuelo por la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del evento atrajo la mirada del presidente Donald Trump, lo que puso a los migrantes en la mira.

“La seguridad pública es nuestra principal prioridad para el Super Bowl LX. Hemos estado en contacto diario con la NFL, que ha confirmado con el DHS que no habrá operaciones planificadas de aplicación de inmigración de ICE asociadas con el evento”, indicaron las autoridades.

Respecto a la presencia de agentes de Seguridad Nacional en el Super Bowl 2026, el comité aclaró que en ediciones pasadas también se ha implementado esta medida, así como en otros torneos deportivos como los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol.