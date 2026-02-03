California vs. ICE: qué derechos tienen los migrantes indocumentados cerca del Super Bowl

De cara al Super Bowl que se realizará el próximo domingo 8 de febrero, migrantes que asistan al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, deben tener claros cuáles son sus derechos. A pesar de las políticas santuario que tiene el estado gobernado por Gavin Newsom, la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales en el operativo puede volver riesgosa la situación para extranjeros indocumentados.

Qué implica que California sea un estado santuario para migrantes

Formalmente, no existe una definición legal que aplique a los estados y ciudades santuario o las políticas que implementan estas jurisdicciones. Sin embargo, se considera que son todas aquellas jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales, según el Vera Institute.

Por las políticas del gobierno de Gavin Newsom, se considera a California un estado santuario, que no colabora con los operativos migratorios del gobierno de Trump Archivo

Bajo esta definición general, que aplica a California, el estado no colabora con los operativos del ICE. Por el contrario, la prioridad está puesta en proteger a sus residentes. Esta decisión política se materializa mediante una serie de leyes, políticas y prácticas estatales que dificultan las condiciones para las operaciones contra migrantes.

A pesar de ese apoyo que brinda California a extranjeros en su jurisdicción, la situación podría no ser tan sencilla en el Super Bowl 2026 .

. El motivo detrás de esto es que agentes federales participarán del operativo de seguridad, por lo que estarán tanto en las inmediaciones como dentro del estadio durante la final de la NFL.

Cuáles son los derechos de un migrante si se encuentra con un agente del ICE en el Super Bowl

La organización del Super Bowl confirmó que el ICE no formará parte del operativo de seguridad del evento. Sin embargo, y ante la presencia de otras agencias federales, los migrantes que concurran deben conocer sus derechos ante el encuentro con un oficial.

Cuáles son los derechos de los migrantes si se encuentran con un agente del ICE en el Super Bowl 2026 JIM WATSON� - POOL�

De acuerdo con la guía que elaboró el Immigrant Defense Project, al toparse con un agente del ICE en la vía pública, como sería el caso del Super Bowl, un extranjero tiene los siguientes derechos:

Si un oficial lo aborda, tiene derecho a preguntar si es libre de irse y hacerlo en caso de que no lo retengan.

y hacerlo en caso de que no lo retengan. No está obligado a responder preguntas y puede solicitar un abogado si quieren detenerlo.

y puede solicitar un abogado si quieren detenerlo. La agrupación recomienda explicitar que no se da consentimiento para un registro de sus pertenencias si agentes del ICE intentan revisar bolsillos o bolsos.

si agentes del ICE intentan revisar bolsillos o bolsos. Además, el consejo también es no mentir y no dar información sobre su situación migratoria ni entregar ningún documento extranjero.

Por qué agencias federales participarán del operativo del Super Bowl 2026

Estas disposiciones sobre California como estado santuario no aplicarían en las inmediaciones del estadio, ya que se trataría de un encuentro directo entre migrantes y agentes federales.

Las inmediaciones del Levi's Stadium de Santa Clara, California, tendrán presencia de agentes federales en el día del Super Bowl 2026

Concretamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dispone la presencia de oficiales porque le da al Super Bowl una categoría de Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1.

Esta medición es una evaluación de riesgos que realizan las autoridades sobre eventos masivos. En el caso del nivel 1, considerado el rango más alto, los eventos requieren de "apoyo federal interagencial extenso“.

Por eso, en el pasado, las ediciones de la final de la NFL contaron con la presencia del ICE, el Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre otras entidades.