Adiós al TPS: el país caribeño que pierde el estatus de protección para sus migrantes en EE.UU. en 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles 26 de noviembre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití. La medida entrará en vigor el 3 de febrero de 2026 y dejará en una situación migratoria irregular a más de 350 mil extranjeros de ese país que residen actualmente en Estados Unidos.

Los detalles de la cancelación del TPS para los migrantes de Haití en EE.UU.

A través de un comunicado de prensa, el DHS informó que después de consultar con colaboradores interinstitucionales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que Haití ya no cumple con los requisitos legales para el TPS. Esta decisión se basó en una revisión realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Si bien la cancelación entrará en vigor definitivamente en febrero de 2026, el DHS alentó a los haitianos alcanzados por la medida a “prepararse para salir del país si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

En el aviso del DHS, se precisa que se verán afectados 352.959 beneficiarios que residen actualmente en el país norteamericano.

Requisitos para los países con TPS en Estados Unidos

El TPS está destinado a personas que no pueden regresar a su país de origen por razones de seguridad. El sitio web oficial del Uscis indica que el DHS puede designar a un país extranjero para el documento cuando se cumplen ciertas condiciones.

En general, se otorga a causa de las siguientes circunstancias temporales:

Conflicto armado en curso (como una guerra civil).

en curso (como una guerra civil). Un desastre ambiental (como un terremoto o un huracán) o una epidemia.

(como un terremoto o un huracán) o una epidemia. Otras condiciones extraordinarias y temporales.

El gobierno de EE.UU. aseguró que Haití ya no cumple con los requisitos legales del TPS

Entre los beneficios, el documento permite residir legalmente en Estados Unidos, obtener una Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y una autorización de viaje.

El comunicado de prensa afirma que Haití ya no cumple con los requisitos legales. Asimismo, señala que “los datos sobre la reubicación interna indican que algunas zonas del país son aptas para el retorno”.

No obstante, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recomienda a los estadounidenses no viajar al país caribeño debido a secuestros, delincuencia, actividades terroristas, disturbios civiles y atención médica limitada. Por este motivo, tiene una alerta de viaje de nivel 4, la más extrema.

La crisis que vive Haití, que pierde el TPS para sus ciudadanos en EE.UU.

En los últimos años, Haití experimentó un clima de completa tensión tras el homicidio de su expresidente y la creciente amenaza por parte de violentas pandillas. En 2021, fue asesinado Jovenel Moïse, el último presidente elegido democráticamente en ese país. Hasta el momento, pese a las múltiples investigaciones, no se esclarecieron los hechos que derivaron en el crimen.

The New York Times precisó en octubre pasado que seis personas fueron condenadas por cargos relacionados con el asesinato del mandatario, mientras que 51 sospechosos estaban a la espera de juicio en Haití y otros cinco en Miami.

El país caribeño que perderá el TPS atraviesa una compleja situación

Desde aquel año, Ariel Henry actuó como presidente interino y primer ministro hasta el 25 de abril de 2024, cuando dimitió oficialmente tras meses de tensión. Luego, el gabinete saliente nombró al ministro de Economía y Finanzas, Michel Patrick Boisvert, como primer ministro interino.

Según un informe publicado el 3 de noviembre pasado por la organización Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS, por sus siglas en inglés), los tres poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) carecen ahora de capacidad de acción y algunos son completamente inexistentes. Además, el aparato estatal se encuentra en desintegración y “ya no puede cumplir ni siquiera sus funciones básicas”.